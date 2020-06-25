2020-06-25T16:35:36+03:00
Спорт

Тольяттинский «Акрон» обыграл димитровградскую «Ладу» в контрольном матче

Встреча завершилась со счетом 3:1, Малаховский оформил дубль
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Матч проходил в закрытом режиме. Фото: ФК «Акрон» (Тольятти).Матч проходил в закрытом режиме. Фото: ФК «Акрон» (Тольятти).
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Тольяттинский футбольный клуб «Акрон» в контрольном матче обыграл «Ладу» из Димитровграда. Матч проходил в закрытом режиме на стадионе «Кристалл» в Жигулевске и завершился со счетом 3:1.

- На 31-ой минуте после подачи с фланга Николаю Иванникову удалось открыть счет в поединке точным ударом головой в угол ворот димитровградцев. После перерыва два мяча с интервалом в десять минут на свой счет записал Максим Малаховский. Незадолго до конца матча команде Марса Сахабутдинова удалось реализовать один из немногочисленных моментов у ворот Даниила Колесникова и уйти от разгромного счета, - рассказали в пресс-службе «Акрона».

Напомним, тольяттинский «Акрон» дебютировал на профессиональном уровне в прошлом году и за один сезон пробился в ФНЛ, заняв первое место в группе «Урал-Приволжье» ПФЛ. Сейчас команда продолжает готовиться к старту чемпионата. Следующий контрольный матч «Акрона» запланирован на 28 июня. В этот день красно-черные примут саратовский «Сокол».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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