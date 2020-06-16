Тольяттинский «Акрон» получил лицензию на выступление в ФНЛ

16 Июнь 2020 2020-06-16T20:23:33+03:00

Повышение в классе «Акрон» добился в свой дебютный сезон на профессиональном уровне. Фото: ФК «Акрон» (Тольятти).

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Тольяттинский «Акрон» следующий сезон проведет в ФНЛ. Клуб получил лицензию на выступление в лиге. Об этом сообщает пресс-служба команды.

- В соответствии с решением Комиссии РФС по лицензированию ФК в РФ от 16 июня 2020 нашему клубу была выдана лицензия на спортивный сезон 2020/21 в ФНЛ, - говорится в сообщении.

Напомним, повышение в классе «Акрон» добился в свой дебютный сезон на профессиональном уровне. К моменту остановки и досрочного завершения сезона в ПФЛ тольяттинский клуб занимал первое место в группе «Урал-Приволжье». Это давало шанс «Акрону» подать документы в ФНЛ. Сезон в первом дивизионе начнется в августе.

При этом начальник команды Максим Токарев заявил, что владелец клуба выделит «Акрону» деньги для выступления в Футбольной национальной лиге.

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ИСТОЧНИК KP.RU