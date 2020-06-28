2020-06-28T12:07:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Самара, Тольятти и Сызрань снова в числе "лидеров" по числу заболевших коронавирусом

Стало известно, в каких городах в Самарской области выявлено больше всего случаев заболеваний за сутки
Александра БУДАЕВА
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Еще 37 человек поступили в больницы с диагнозами ОРВИ и "внебольничная пневмония", но анализы подтвердили, что у них COVID-19Еще 37 человек поступили в больницы с диагнозами ОРВИ и "внебольничная пневмония", но анализы подтвердили, что у них COVID-19Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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За последние сутки в Самарской области выявили 62 новых случая заболевания коронавирусом. В оперативном штабе рассказали, где зараженных выявили больше. В топ-3 "лидеров" снова оказались Самара, Тольятти и Сызрань:

29 фактов выявлено в Самаре, 11 - в Тольятти и 7 в Сызрани. Еще по 4 новых случая заболевания зафиксированы в Новокуйбышевске и Волжском района, по 2 - в Пестравском и Кинель-Черкасском районах, плюс по одному новому пациенту появилось в Похвистнево, Чапаевске и Борском районе.

- 16 заболевших выявлены активно при обследовании круга контактных с ранее заболевшими, 10 из них -в Самаре, по 2 - в Новокуйбышевске и Волжском районе и по одному в Сызрани и Кинель-Черкасском районе, - говорят в оперативном штабе.

Еще 37 человек поступили в больницы с диагнозами ОРВИ и "внебольничная пневмония", но анализы подтвердили, что у них COVID-19.

У 9 человек никаких симптомов не было, коронавирус у них выявили при профилактическом осмотре.

Напомним, на сегодняшний день с учетом последних цифр в регионе насчитывается 4738 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. От него скончались 53 человека.

Показатель смертности на 100 тысяч человек по Самарской области составляет -1,66, в то время, как в среднем по стране по стране он - 6,21.

Коэффициент летальности в нашем регионе- 1,12, в целом по России - 1,43 .

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ИСТОЧНИК KP.RU

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