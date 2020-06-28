На продуктовом производстве в Самаре нашли 10 тонн подозрительного сливочного масла

28 Июнь 2020 2020-06-28T16:41:51+03:00

Когда стали проверять поставщика, выяснилось, что за последний месяц он пытался легализовать 206 тонн масла без каких-либо сопроводительных документов

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Специалисты регионального Россельхознадзора выявили крупную махинацию, связанную с оборотом сливочного масла.

Все началось с проверки 10 тонн этого продукта, партия поступила в самарскую "Компанию М" - контора занимается производством мясных, молочных и кондитерских изделий. У доставленного сливочного масла не было всех необходимых документов, выяснилось, что производитель, который привез его в Самару, "нашел" 10 тонн продукта у себя в ходе инвентаризации.

"Ну и ну!" - удивились в ведомстве и стали "копать" дальше, в результате выяснили: поставщик - ООО "Сливочная страна" - за последние 30 дней при инвентаризации у себя "обнаружил" 206 тонн сливочного масла. По сути этот продукт взялся из ниоткуда, необходимых документов и сертификатов у него нет, поэтому в систему "Меркурий", которая отслеживает все поставки, информацию о продукте вводили вручную.

Среди своих поставщиков фирма указывала предприятия из Москвы и Московской области, так что результаты своей проверки специалисты Россельхознадзора по Самарской области отправили коллегам в другой регион.

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ИСТОЧНИК KP.RU