Дмитрий Азаров рассказал, во сколько обошелся региону "Рок на Волге"

29 Июнь 2020 2020-06-29T01:31:26+03:00

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В Самарской области прошел онлайн-концерт Рок на Волге. На специальной сцене на барже три часа пели Сплин и Би-2. Уникальное мероприятие посмотрели за это время более 6 млн человек со всего света. Организаторам концерта помогли в правительстве региона, поддержали организаторов Газпромбанк и МТС.

- Для такого мероприятия формат необычный, но он навсегда останется страницей рок-фестиваля. Благодаря этому каждый сможет вновь прикоснуться к рок-музыке и вспомнить о том, что невзирая на профессию и возраст, главная свобода - это свобода быть собой и почувствовать единство и энергию, которая объединяет людей в рок-музыке! - обратился к зрителям губернатор региона Дмитрий Азаров, который и решил в прошлом году вернуть фестиваль. Планы скорректировала пандемия, тем не менее всем любителям рок-музыки решили сделать подарок.

Комментаторы в социальных сетях высказывали недовольство тем, что на мероприятие были потрачены бюджетные деньги, на что Дмитрий Азаров возразил, что этого не произошло.

- Для самых любознательных отдельно отмечу, что ни копейки средств регионального бюджета на проведение фестиваля Рок на Волге - 2020 не потрачено. Спасибо организаторам и спонсорам фестиваля! - подчеркнул он.

Концерт длился три часа. На двух баржах расположили сцену и виртуальный зрительный зал. Ведущим концерта был Олег Гаркуша, фронтмен АукцЫона. Выступали же Сплин и Би 2. Александр Васильев отметил, что впервые попал на баржу. А Би-2 назвали Волгу самым ярким впечатлением за 4 месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU