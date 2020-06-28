Солист "Сплина" в Самаре впервые попал на баржу
Александр Васильев из "Сплина" в Самаре впервые оказался на барже. Загнали солиста коллектива на это необычное плавсредство для онлайн-концерта "Рок на Волге", который проходит прямо сейчас на плавучей сцене под склоном площади Славы в Волжском городе.
- На Волге я, конечно, был. А вот чтобы на барже, так это в самый первый раз, - признался Александр Васильев в перерыве отвечая на вопрос фронтмена "АукцЫона" Олега Гаркуши, который как раз и ведёт концерт.
Также солист "Сплина" рассказал, что сейчас в самоизоляции задумывает новые планы. Он напомнил, что скоро в Москве пройдет концерт для зрителей в машине.
К этому моменту концерт в режиме онлайн посмотрели уже более 1,5 млн человек и зрители только прибывают. Чтобы увидеть трансляцию прямо с Волги, включайте группы МТС и сайт , где концерт транслируют в режиме VR.
В Самаре собирались провести фестиваль "Рок над Волгой", но из-за пандемии его отменили, но при поддержке правительства региона и Газпромбанка удалось провести трёхчасовой концерт. Сцену смонтировали на барже и разместили прямо на Волге.
Сплин на концерте Рок на Волге.
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ИСТОЧНИК KP.RU