2020-06-28T20:19:38+03:00
Общество

Солист "Сплина" в Самаре впервые попал на баржу

В этом Александр Васильев признался во время выступления на концерте "Рок на Волге"
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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В Самаре проходит онлайн концерт Рок на ВолгеВ Самаре проходит онлайн концерт Рок на ВолгеФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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Александр Васильев из "Сплина" в Самаре впервые оказался на барже. Загнали солиста коллектива на это необычное плавсредство для онлайн-концерта "Рок на Волге", который проходит прямо сейчас на плавучей сцене под склоном площади Славы в Волжском городе.

- На Волге я, конечно, был. А вот чтобы на барже, так это в самый первый раз, - признался Александр Васильев в перерыве отвечая на вопрос фронтмена "АукцЫона" Олега Гаркуши, который как раз и ведёт концерт.

Также солист "Сплина" рассказал, что сейчас в самоизоляции задумывает новые планы. Он напомнил, что скоро в Москве пройдет концерт для зрителей в машине.

К этому моменту концерт в режиме онлайн посмотрели уже более 1,5 млн человек и зрители только прибывают. Чтобы увидеть трансляцию прямо с Волги, включайте группы МТС и сайт , где концерт транслируют в режиме VR.

В Самаре собирались провести фестиваль "Рок над Волгой", но из-за пандемии его отменили, но при поддержке правительства региона и Газпромбанка удалось провести трёхчасовой концерт. Сцену смонтировали на барже и разместили прямо на Волге.

Сплин на концерте Рок на Волге.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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