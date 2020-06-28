2020-06-28T21:45:57+03:00
Общество

"Би-2" назвали Волгу самым ярким впечатлением за 4 месяца изоляции

Лева и Шура признались, что уже 3,5 месяца не летали на самолете
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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Би-2 выступили в СамареБи-2 выступили в СамареФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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Солисты "Би-2" в Самаре на концерте "Рок на Волге" рассказали о том, как переживали самоизоляцию из-за коронавируса. Лева и Шура заверили, что соблюдают все правила самоизоляции и порядком заскучали в карантине.

- Тут очень хорошо на Волге. Да это вообще у нас самое яркое впечатление последних четырех месяцев. Мы уже три с половиной месяца даже на самолёте не летали. А сюда добирались из Москвы, и это настоящее счастье вот эту всю природу увидеть, - поделились эмоциями солисты "Би-2".

Артисты заверили зрителей, что очень рады их видеть и пригласили на онлайн -концерт проекта "Куртки Кобейна". А ведущему "Рока на Волге" Олегу Гаркуше Шура посетовал, что тот не пришел к нему на день рождения и пригласил станцевать под Варвару.

Напомним, что трёхчасовой концерт при поддержке правительства Самарской области и Газпромбанка на барже на Волге проходит в Самаре 28 июня. В нем также участвовала группа "Сплин".

Прямая трансляция концерта ведется в интернете. Посмотреть ее можно на сайте "Рока на Волге", а также в группах МТС в соцсетях.

К этому моменту концерт в режиме онлайн посмотрели уже более 1,5 млн человек и зрители только прибывают. Чтобы увидеть трансляцию прямо с Волги, включайте группы МТС и сайт , где концерт транслируют в режиме VR.

Публичная премьера сингла Депрессия Би-2 Рок на Волге.Би-2

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ИСТОЧНИК KP.RU

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