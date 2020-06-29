Первый матч Талалаева в «Крыльях Советов» будет судить арбитр, при котором самарцы ни разу не выигрывали
Российский футбольный союз объявил о назначении арбитров на матчи 25-го тура РПЛ. Игру в Москве, где встретятся местный «Локомотив» и «Крылья Советов», обслужит Алексей Сухой из Люберец. Помогать ему будут Игорь Демешко и Александр Богданов. Поединок состоится завтра, 30 июня, и начнется в 19:00 по самарскому времени.
– На матче будет система VAR, а отвечать за нее будет Сергей Лапочкин. В чемпионатах России КС ни разу не побеждали, когда арбитром был Сухой. У команды две ничьи и одно поражение, – говорится в сообщении самарцев.
Отметим, вчера, 28 июня, было объявлено о смене главного тренера «Крыльев». На смену Миодрагу Божовичу пришел российский специалист Андрей Талалаев, известный по работе в армянском «Пюнике», подмосковных «Химках», а также в роли эксперта на телеканале «Матч ТВ». Подробнее о личности нового рулевого самарцев можно почитать в нашем материале.
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ИСТОЧНИК KP.RU