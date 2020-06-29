Василий Уткин о назначении в КС Талалаева: «На длинной дистанции Андрей сам найдет возможность все испортить»

29 Июнь 2020 2020-06-29T11:56:03+03:00

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Известный футбольный комментатор и журналист Василий Уткин поделился мнением о назначении главным тренером «Крыльев Советов» Андрея Талалаева. Напомним, он пришел на смену Миодрагу Божовичу и подписал с самарцами контракт на два года. Уткин отметил, что не верит, что у Талалаева впереди есть какие-то карьерные успехи, превышающие текущие. Но тренер, по мнению Уткина, может придать игрокам КС необходимый импульс на короткой дистанции.

– Он хорошо объясняет. Он работоспособен. Его приход в экстренной ситуации способен помочь. На длинной дистанции, начиная с года, Андрей сам и отыщет возможность все испортить. Так бывало всегда. Люди меняются, скажете вы. Что ж, я тоже надеюсь, что Андрей способен. Но сейчас, похоже, его согласие ввязаться в «Крылья», которые сами по себе могут быть названы «Загадка дыры» последние лет 12, говорят, скорее, о прежнем желании попасть в Премьер-лигу любой ценой, – написал Уткин в своем телеграм-канале.

Отметим, самарцы располагаются на последнем месте в турнирной таблице. Завтра, 30 июня, коллектив проведет матч в Москве против «Локомотива», идущего на второй строчке. Поединок начнется в 19:00 по самарскому времени.

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ИСТОЧНИК KP.RU