2020-06-29T13:32:13+03:00
Общество

Число выздоровевших от коронавируса в Самарской области достигло 2635 человек

За минувшие сутки были выписаны еще шесть пациентов
Владислав КИРСАНОВ
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Амбулаторное и стационарное лечение проходят 2098 человекАмбулаторное и стационарное лечение проходят 2098 человекФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области рассказал о выздоровевших жителях региона. По данным на сегодня, 29 июня, в губернии от коронавируса вылечились 2635 человек. За последние сутки были выписаны шесть пациентов.

– Трое выздоровели в стационарах Самары, еще три человека из Самары и Тольятти завершили амбулаторное лечение. Всего в регионе остается 2098 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19, – говорится в сообщении.

На сегодняшний день зафиксировано 4786 заболевших, за минувшие сутки - еще 48 человек. В лидерах по числу заразившихся - Самара. 53 пациента спасти не удалось – они скончались. Также в области продолжают действовать масочный режим и социальное дистанцирование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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