Почти 500 человек из Самарской области остаются под наблюдением врачей по коронавирусу
Стало известно, сколько человек из Самарской области находятся под медицинским наблюдением по коронавирусу. Кроме того, число проведенных тестов на COVID-19 достигло почти 290 тысяч.
– Под взором врачей остаются 495 человек. За вчерашний день было проведено 2706 исследований на инфекцию. Их общее количество достигло 288 084 единиц. На амбулаторном и стационарном лечении в области находятся 2098 пациентов, – сообщили в оперативном штабе Самарской области.
Всего в регионе 4786 заболевших коронавирусом, за последние сутки выявили еще 48 человек с COVID-19, 40 из них – жители Самары. Больше половины из общего числа пациентов – 2635 человек – выздоровели и были выписаны, еще 53 человека спасти не удалось – они скончались.
ИСТОЧНИК KP.RU