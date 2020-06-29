2020-06-29T16:35:21+03:00
Общество

Почти 500 человек из Самарской области остаются под наблюдением врачей по коронавирусу

За минувшие сутки было выявлено 48 больных новой инфекцией
Владислав КИРСАНОВ
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Всего в регионе 4786 заболевших COVID-19Всего в регионе 4786 заболевших COVID-19Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Стало известно, сколько человек из Самарской области находятся под медицинским наблюдением по коронавирусу. Кроме того, число проведенных тестов на COVID-19 достигло почти 290 тысяч.

– Под взором врачей остаются 495 человек. За вчерашний день было проведено 2706 исследований на инфекцию. Их общее количество достигло 288 084 единиц. На амбулаторном и стационарном лечении в области находятся 2098 пациентов, – сообщили в оперативном штабе Самарской области.

Всего в регионе 4786 заболевших коронавирусом, за последние сутки выявили еще 48 человек с COVID-19, 40 из них – жители Самары. Больше половины из общего числа пациентов – 2635 человек – выздоровели и были выписаны, еще 53 человека спасти не удалось – они скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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