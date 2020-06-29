2020-06-29T16:26:53+03:00
Происшествия

Начальник полиции Сызрани, попавшийся на взятке, пытался выйти из СИЗО

Полковник Андрей Гусаров хотел изменить меру пресечения на более мягкую
Михаил ГОРЮНОВ
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Андрей Гусаров своей вины отрицать не сталАндрей Гусаров своей вины отрицать не сталФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В Самарской области продолжаются разбирательства по громкому уголовному делу руководителя МУ МВД России «Сызранское» Андрея Гусарова. В минувшую пятницу, 26 июня, полковник полиции, обвиняемый в получении взятки, пытался изменить свою меру пресечения. Напомним, что сейчас он находится в СИЗО.

- Он просил назначить ему более мягкую меру пресечения. В частности, речь шла про домашний арест. Суд отказал в ходатайстве защиты, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» в Самарском областном суде, где проходили слушания.

Гусарова задержали 10 июня при получении от начальника ОГИБДД Сызрани Олега Яшина, выступавшего в качестве посредника, взятки в 350 тысяч рублей. Незаконное вознаграждение, по версии следствия, Яшин передавал от предпринимателя Малыгина, у которого имеется бизнес в сфере эвакуации машин. Деньги предназначались за попустительство по службе в делах, касающихся деятельности предпринимателя.

Самарский районный суд принял решение арестовать подозреваемого на 2 месяца - до 10 августа. Сейчас разбирательства продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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