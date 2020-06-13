Начальника полиции Сызрани отправили в СИЗО на два месяца

13 Июнь 2020 2020-06-13T16:31:35+03:00

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В субботу, 13 июня, в Самарском районном суде областной столицы избрали меру пресечения начальнику отдела полиции Сызрани Андрею Гусарову. Его подозревают в получении взятки.

Как ранее писала «КП-Самара», полицейского задержали 10 июня в своем кабинете. Там посредник — его подчиненный — передал ему взятку в 350 тысяч рублей. По версии следствия, им был начальник ОГИБДД Сызрани Олег Яшин. Незаконное вознаграждение, как стало известно на суде, он передавал от предпринимателя Малыгина, у которого имеется бизнес в сфере эвакуации машин.

Насколько известно, Андрей Гусаров свою причастность к взятке не отрицает. Не исключено, что появятся и другие эпизоды. На суде следователи ходатайствовали о заключении полицейского под стражу. Их прошение было удовлетворено. Как сообщили в суде, полковника Андрея Гусарова арестовали на два месяца. Он посидит в СИЗО до 10 августа 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU