Начальника полиции Сызрани отправили в СИЗО на два месяца
В субботу, 13 июня, в Самарском районном суде областной столицы избрали меру пресечения начальнику отдела полиции Сызрани Андрею Гусарову. Его подозревают в получении взятки.
Как ранее писала «КП-Самара», полицейского задержали 10 июня в своем кабинете. Там посредник — его подчиненный — передал ему взятку в 350 тысяч рублей. По версии следствия, им был начальник ОГИБДД Сызрани Олег Яшин. Незаконное вознаграждение, как стало известно на суде, он передавал от предпринимателя Малыгина, у которого имеется бизнес в сфере эвакуации машин.
Насколько известно, Андрей Гусаров свою причастность к взятке не отрицает. Не исключено, что появятся и другие эпизоды. На суде следователи ходатайствовали о заключении полицейского под стражу. Их прошение было удовлетворено. Как сообщили в суде, полковника Андрея Гусарова арестовали на два месяца. Он посидит в СИЗО до 10 августа 2020 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU