2020-06-29T17:09:32+03:00
Общество

Туристов попросили не ехать на Грушинскую поляну из-за комаров, клещей и COVID

Грушинский фестиваль пройдет онлайн, на самой поляне не будет ни артистов, ни цивилизации
Антонина ЗАМЫЦКАЯ
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Поляна в этом году будет виртуальнаяПоляна в этом году будет виртуальная
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Грушинский фестиваль в Самарской области в 2020 году пройдет в режиме онлайн с 2 по 5 июля. Для отдыха в палатках территория поляны в этом году не приспособлена: площадку не обрабатывали от грызунов, клещей, комаров. Здесь нет питьевой воды, нельзя развести костер. К тому же массовые скопления людей небезопасны и могут привести к распространению коронавируса.

Туристов настоятельно просят не приезжать на поляну, чтобы поберечь здоровье - свое и близких. А вот стать частью Грушинского фестиваля можно и нужно. В первые выходные июля он по-прежнему объединит все страны и города. Со 2 по 5 июля на сайте фестиваля пройдет трансляция концертов Александра Городницкого, Олега Митяева, Татьяны и Сергея Никитиных, Галины Хомчик.

Также пройдет и конкурсная программа - об этом сегодня в 18.00 расскажут на виртуальном круглом столе в kp.ru организаторы фестиваля.

Туристам предлагают регистрировать виртуальные лагеря на поляне и таким образом знакомиться с новыми участниками и общаться с друзьями. Смотреть все концерты можно будет и в ютуб канале фестиваля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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