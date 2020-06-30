2020-06-29T23:36:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Самарской области, последние новости на 30 июня 2020: туристов не пустят на Грушинскую поляну

Рассказываем последние новости про коронавирус в Самарской области на 30 июня 2020 года для жителей регионов и гостей
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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В этом году на поляне никого не ждутВ этом году на поляне никого не ждутФото: Евгений КОТМЫШЕВ
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Никто не умирает с 18 июня, выздоровевших все больше, а число заболевших неуклонно снижается - такова обстановка с коронавирусом в Самарской области на 29 июня 2020 года. ЗА последние сутки заболели лишь 48 человек, 40 из них в Самаре, еще восемь в небольших городах и трех районах.

Статистика коронавируса в Самарской области

Статистика коронавируса в Самарской области

Тем временем очень многие ограничения в регионе уже сняты и всплеска заболеваемости не последовало. А значит, есть все шансы, что и остальные смягчения режима не за горами. Так с 26 июня в Самарской области работают летние веранды кафе и ресторанов, перед ними выстраиваются очереди, а в барах посетители дерутся, чтобы попасть внутрь.

Сфера туризма вздохнет с облегчением с 2 июля: поплывут речные кораблики на прогулки, откроются турбазы и базы отдыха, будут возможны экскурсии на открытом воздухе. Уже открыты практически все направления речных перевозок: из Самары можно доехать речным транспортом до Шелехмети, Ширяево, Солнечной поляны, Гавриловой Поляны, Рождествено, Прорана, Нижнего и Верхнего пляжей, Винновки.

Что важно знать о коронавирусе и ограничениях на 29 июня 2020 года

Что важно знать о коронавирусе и ограничениях на 29 июня 2020 года

ЧЕГО ЛИШИЛ САМАРСКИХ ТУРИСТОВ КОРОНАВИРУС

Эту потерю спокойно перенесут не все. Гитары плачут. Палатки пылятся в спальных мешках. Человек с брезентовым рюкзаком проснулся и грустно бродит вокруг Самары. А Грушинский фестиваль - мекка всех любителей авторской песни и настоящих походов - в этом году уходит в онлайн. Туристов настоятельно просят на Грушинскую поляну не приезжать. Здесь не морили комаров и клещей, не привозили воду, не ставили туалеты. В общем, никакой цивилизации, одна опасность, да еще и COVID не спит. Пускать туристов на Поляну не будут - обещают выставить полицейские кордоны.

Зато все любители и поклонники Грушинского смогут зарегистрировать виртуальный лагерь, вместе петь в видеочате и наслаждаться концертами - только виртуальными.

Напомним, что недавно также виртуально прошел онлайн-концерт Рок на Волге - вместо одноименного фестиваля.

Коронавирус в Самаре

Всего заболело 2127 человек. За сутки - 40 человек.

В Самаре ситуация с коронавирусом стабильная. Число заболевших не снижается, но и не растет. Здесь достаточно коек в минимум пяти больницах, оборудованных под коронавирусные госпитали.

На набережной много гуляющих, рестораны переполнены, перед входом - очереди. Пляжи официально не открылись, но на них уже ставят кабинки для переодевания и скоро официально объявят о начале пляжного сезона.

Парки и скверы открыты, со 2 июля гостей готовятся принимать музеи под открытым небом.

Коронавирус в Тольятти

Всего заболели 2127 человек. За сутки - двое.

Ситуация с коронавирусом в Тольятти улучшается. 29 июня число заболевших достигло минимума. Скоро в автограде должна открыться ПЦР-лаборатория, которая позволит делать еще больше анализов. Тем временем, победить коронавирус практически удалось, больше в городе нет взрывного роста заболевших.

В городе отменен режим самоизоляции, парки и скверы открыты, пляжи готовят к открытию, леса закрыты, но не из-за коронавируса, а из-за пожарной опасности.

Пока музеи в Тольятти не работают, со 2 июля может открыться музей техники под открытым небом.

Коронавирус в Сызрани

Всего заболели 499 человек. За сутки один.

В Сызрани вспышка коронавируса была 27 июня, заболели 11 человек, сейчас число заболевших снизилось. Еще в мае город был в числе лидеров по числу зараженных в регионе, но теперь ситуация стабилизировалась. Это позволило также смягчить меры ограничения, позволить работать магазинам и летним верандам кафе. Масочный режим в городе действует также, как и во всем регионе повсеместно, в общественных пространствах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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