Стало известно, как и где заболел коронавирусом еще 51 человек в Самарской области

30 Июнь 2020 2020-06-30T11:30:25+03:00

Выяснили, где и как заразился коронавирусом еще 51 житель Самарской области

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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области рассказал подробности заболевания еще 51 жителя региона. Их выявили сегодня, 30 июня. Общее число заболевших 4837 человек, 2714 – выздоровели и были выписаны, 56 – скончались. Последними жертвами COVID-19 стали три пациента: все женщины.

– 18 человек в Самаре, 12 – в Тольятти. Пятеро – в Сызрани, по три – в Новокуйбышевске, Безенчукском и Ставропольском районах, двое – в Волжском. По одному в Кинеле, Исаклинском, Кошкинском, Красноярском, Сергиевском районах, – говорится в сообщении.

Восемь человек ранее контактировали с уже заболевшими. Шесть таких жителей в Самаре, по одному – в Сызрани и Сергиевском районе. У 22 пациентов COVID-19 обнаружили при поставленном диагнозе «внебольничная пневмония и ОРВИ». Еще у 21 человека не было никаких клинических проявлений заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU