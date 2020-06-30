Медики раскрыли причины смерти еще трех пациентов с коронавирусом

30 Июнь 2020 2020-06-30T11:36:20+03:00

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Сегодня, 30 июня, в Самарской области впервые за 12 дней зафиксировали смерть пациентов с коронавирусом. За минувшие сутки спасти не удалось еще троих человек, а общее число погибших составляет 56 жителей области.

– Скончались три женщины. Одной из них было 47 лет, она страдала заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем, другой – 69 лет. У нее тоже были проблемы с сердечно-сосудистой системой. Самой старшей пациенте, которая скончалась, было 89 лет. У нее были заболевания почек, желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы, – говорится в сообщении.

Всего в Самарской области диагноз подтвердился у 4837 человек, за минувшие сутки COVID-19 нашли у 51 жителя региона. Больше всего зараженных нашли в Самаре и Тольятти. 2714 из общего числа пациентов выздоровели и были выписаны.

ИСТОЧНИК KP.RU