2020-06-30T13:59:56+03:00
Общество

За взятку в 200 тысяч рублей бывший замначальника полиции Куйбышевского района проведет в колонии 7 лет

Иван Нещадимов не смог обжаловать приговор, и теперь он считается вступившим в законную силу
Александра БУДАЕВА
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Иван Нещадимов в суде не признал виныИван Нещадимов в суде не признал виныФото: Александра БУДАЕВА
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29 июня в Самарском областном суде рассмотрели апелляционные жалобы на приговор бывшему офицеру полиции Ивану Нещадимову.

Напомним, его признали виновным в получении взятки в 200 тысяч рублей. На тот момент Нещадимов занимал должность заместителя начальника полиции Куйбышевского района. По версии следствия, он хотел «нажиться» на добыче и перевозке песка: грузовики, принадлежавшие ООО «Самарастройснаб» (ООО «ССС») силовики тормозили и мучили проверками до тех пор, пока директор конторы Андрей Епишов через своего знакомого не попытался узнать, в чем дело. С него потребовали «мзду», коммерсант обратился в ФСБ, силовики провели задержание.

В суде Иван Нещадимов вину отрицал и называл все произошедшее подставой и местью его брату Вадиму, который сейчас возглавляет Центр по противодействию экстремизму областного МВД.

Однако 28 февраля Нещадимова все равно признали виновным и приговорили к 7 годам колонии строгого режима, со штрафом в размере 6 млн рублей, плюс ему запретили работать в правоохранительных органах в течение 3 лет.

Вчера это решение устояло в апелляционной инстанции и теперь считается вступившим в законную силу.

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Сегодня в Самарском районном суде Ивана Нещадимова признали виновным в получении взятки (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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