За взятку в 200 тысяч рублей бывший замначальника полиции Куйбышевского района проведет в колонии 7 лет
29 июня в Самарском областном суде рассмотрели апелляционные жалобы на приговор бывшему офицеру полиции Ивану Нещадимову.
Напомним, его признали виновным в получении взятки в 200 тысяч рублей. На тот момент Нещадимов занимал должность заместителя начальника полиции Куйбышевского района. По версии следствия, он хотел «нажиться» на добыче и перевозке песка: грузовики, принадлежавшие ООО «Самарастройснаб» (ООО «ССС») силовики тормозили и мучили проверками до тех пор, пока директор конторы Андрей Епишов через своего знакомого не попытался узнать, в чем дело. С него потребовали «мзду», коммерсант обратился в ФСБ, силовики провели задержание.
В суде Иван Нещадимов вину отрицал и называл все произошедшее подставой и местью его брату Вадиму, который сейчас возглавляет Центр по противодействию экстремизму областного МВД.
Однако 28 февраля Нещадимова все равно признали виновным и приговорили к 7 годам колонии строгого режима, со штрафом в размере 6 млн рублей, плюс ему запретили работать в правоохранительных органах в течение 3 лет.
Вчера это решение устояло в апелляционной инстанции и теперь считается вступившим в законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU