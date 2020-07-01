Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Босов перешел в «Акрон»

1 Июль 2020 2020-07-01T10:41:08+03:00

Контракт с новичком рассчитан на два года. Фото: ФК «Акрон» (Тольятти).

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Футбольный клуб «Акрон» из Тольятти объявил о подписании 19-летнего полузащитника «Крыльев Советов» Александра Босова. Футболист выступал в самарском клубе за молодежную команду. За дубль «КС» Босов выходил на поле в 34 матчах и отметился семью забитыми мячами. Контракт с молодым полузащитником рассчитан на два года.

- Пятым новичком дебютанта ФНЛ стал правый латераль Александр Босов, который является воспитанником тольяттинского футбола. На этапе получения футбольного образования Александр занимался в МБУДО СДЮСШОР № 12 «Лада» и в Академии футбола имени Юрия Коноплева, где он провел последние два года перед выпуском, - рассказали в «Акроне».

Напомним, тольяттинский «Акрон» только в прошлом году дебютировал на профессиональном уровне, но уже дошел до ФНЛ. В клубе придерживаются политики, что большая часть игроков должна быть местными воспитанниками.

ИСТОЧНИК KP.RU