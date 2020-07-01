Следователи не нашли следов криминала в гибели Сергея Козаева, который отбывал срок за убийство самарского бизнесмена

1 Июль 2020 2020-07-01T13:19:01+03:00

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Эксперты и следователи пришли к выводу, что Сергей Козаев умер по естественным причинам, по крайней мере, следов криминала в его гибели пока не нашли.

- Мне сообщили, что принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, - рассказала корреспонденту «КП-Самара» супруга Козаева Евгения Карлина. - Они не связали его смерть с побоями, решили, что причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Однако, по словам Карлиной, пока продолжается проверка по факту побоев - следователи пытаются установить, действительно ли повреждения на теле Сергея Козаева - это следы рукоприкладства, и если это так, то кто за это должен ответить.

Напомним, в 2016 году суд признал Сергея Козаева и его товарищей виновными в заказном убийстве бизнесмена Олега Дергилева, который в Самаре владел сетью алкогольных магазинов «Горилка». Козаева приговорили к 23 годам лишения свободы, срок он до недавнего времени отбывал в колонии строгого режима в Самарской области, но весной его по неизвестным причинам этапировали во Владимир. А 7 апреля родственники Козаева получили телеграмму о том, что он скоропостижно скончался.

По словам тех, кто забирал тело, оно выглядело так, будто Козаева перед смертью жестоко избивали. В справке, которую выдали родственникам на руки, было написано, что причина смерти неизвестна.

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ИСТОЧНИК KP.RU