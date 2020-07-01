2020-07-01T13:19:01+03:00
Происшествия

Следователи не нашли следов криминала в гибели Сергея Козаева, который отбывал срок за убийство самарского бизнесмена

Уголовное дело во Владимирской области возбуждать отказались
Александра БУДАЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Сергей Козаев (на фото слева) погиб в апреле при загадочных обстоятельствахСергей Козаев (на фото слева) погиб в апреле при загадочных обстоятельствахФото: архив КП
Изменить размер текста:

Эксперты и следователи пришли к выводу, что Сергей Козаев умер по естественным причинам, по крайней мере, следов криминала в его гибели пока не нашли.

- Мне сообщили, что принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, - рассказала корреспонденту «КП-Самара» супруга Козаева Евгения Карлина. - Они не связали его смерть с побоями, решили, что причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Однако, по словам Карлиной, пока продолжается проверка по факту побоев - следователи пытаются установить, действительно ли повреждения на теле Сергея Козаева - это следы рукоприкладства, и если это так, то кто за это должен ответить.

Напомним, в 2016 году суд признал Сергея Козаева и его товарищей виновными в заказном убийстве бизнесмена Олега Дергилева, который в Самаре владел сетью алкогольных магазинов «Горилка». Козаева приговорили к 23 годам лишения свободы, срок он до недавнего времени отбывал в колонии строгого режима в Самарской области, но весной его по неизвестным причинам этапировали во Владимир. А 7 апреля родственники Козаева получили телеграмму о том, что он скоропостижно скончался.

По словам тех, кто забирал тело, оно выглядело так, будто Козаева перед смертью жестоко избивали. В справке, которую выдали родственникам на руки, было написано, что причина смерти неизвестна.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В колонии при загадочных обстоятельствах погиб Сергей Козаев, отбывавший срок за убийство самарского «водочного короля»

Родственники сообщают, что Козаева, возможно, пытали и убили. Напомним, что он отбывал срок за убийство бизнесмена Олега Дергилева. А вот имя заказчика преступления неизвестно до сих пор (подробности)

В Самаре начали судить банду, расстрелявшую «водочного короля» Олега Дергилева

В убийстве бизнесмена обвиняют четырех мужчин, пятый объявлен в розыск. (подробности)

«Водочного короля» Дергилева могли заказать из-за строительства пивзавода

В столице губернии начали судить банду, расстрелявшую бизнесмена Олега Дергилева осенью 2013 года (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Две трети жителей Самарской области уже выбрали свою Конституцию
В Самаре электробус возобновил движение
Хуже всего по поправкам в Конституцию РФ голосуют в Тольятти
В Самарской области женщина на квадроцикле врезалась в дерево
Домохозяйку из Сызрани на голосовании еле уговорили взять билет. А она выиграла авто
Общественные наблюдатели в Самаре рассказали, что видят на участках голосования
В Самаре автомеханик решил угнать машину клиента
Следователи не нашли следов криминала в гибели Сергея Козаева, который отбывал срок за убийство самарского бизнесмена
В Самарской области от коронавируса за сутки вылечили 91 человека
Стало известно, как и где заболели коронавирусом еще 63 жителя Самарской области
Стало известно, кто выиграл квартиру в викторине по Конституции в Тольятти
В Самарской области еще 63 человека заболели коронавирусом. Символично
В Самарской области управляющая компания загрязняла местную реку отходами
Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Босов перешел в «Акрон»
В Самаре иномарка наехала на 76-летнюю старушку
В Самарской области мужчина катался на «Калине» пьяный и без прав
Самая красивая девочка в мире живет в Сызрани
Жители Самары саботируют масочный режим