В Самарской области от коронавируса за сутки вылечили 91 человека

1 Июль 2020 2020-07-01T13:56:25+03:00

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Сегодня, 1 июля, в Самарской области увеличилось количество выздоровевших от коронавируса жителей региона. За сутки был выписан 91 человек, а общее число победивших инфекцию составило 2805.

– За сутки из стационаров Самары, Тольятти и Сызрани были выписаны 74 человека. Еще 17 жителей этих городов завершили амбулаторное лечение. Общее количество заболевших на сегодняшний день составляет 4900 человек, – сообщает оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в регионе.

Отмечается, что в больницах и на домашнем лечении с COVID-19 в губернии остаются 2039 человек. Число жертв за минувший день не изменилось и составляет 56 пациентов.

Напомним, за минувшие сутки в Самарской области выявили еще 63 человека с коронавирусом. Больше всего больных - 41 пациент - зарегистрировали в Самаре. На втором и третьем месте по числу инфицированных COVID-19 - Тольятти и Новокуйбышевск.

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ИСТОЧНИК KP.RU