Дорога под Самарой до сих пор перекрыта из-за прорыва газопровода

3 Июль 2020 2020-07-03T10:06:11+03:00

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Аварийный участок автодороги «Обход города Самара» до сих пор остается перекрытым. Напомним, там вчера, 2 июля, произошла авария на газопроводе. Из-за угрозы взрыва был эвакуирован населенный пункт в Волжском районе. Более тысячи жителей Верхней Подстепновки получили временное пристанище.

– Дорога перекрыта с 4-го по 10-й километр, то есть от Южного шоссе до Утевской. Сотрудники ГИБДД и других подразделений органов внутренних дел осуществляют патрулирование с целью охраны общественного порядка и имущества граждан, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Узнать подробности происшествия можно в нашем материале. Ранее стало известно, что сразу несколько дачных маршрутов не смогут работать из-за перекрытия участка. Они вернулись в автопарк и будут там до полного восстановления движения.

Появилось облако и резкий запах: глава Волжского района Самарской области рассказал подробности крупной аварии на газопроводе 00:00 00:00

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ИСТОЧНИК KP.RU