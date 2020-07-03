Названы последствия аварии на газопроводе в Волжском районе

3 Июль 2020 2020-07-03T10:23:35+03:00

В МЧС рассказали о последствиях аварии на газопроводе в Волжском районе и о том, что сейчас там происходит

Изменить размер текста: A A

О последствиях аварии на газопроводе в Самаре рассказали на брифинге МЧС. Глава ведомства Олег Бойко поделился цифрами. По его данным, в момент повреждения в газовой трубе находились 550 тонн газа. Почти 500 тонн уже сожгли, осталось около 90 тонн. Именно поэтому газ продолжают жечь прямо сейчас. Он отметил, что устранять последствия начнут сегодня, 3 июля, уже после 14.00. К этому моменту весь газ должны сжечь. Факел делают для того, чтобы газ не растекся по земле и не скопился в низинах, так как это может быть опасно. Людей эвакуировали из-за безветренной погоды. Предприятие готово начать ликвидацию аварии, как только весь газ израсходуется.

Пока не известно, когда по домам смогут вернуться местные жители. Людей вывезли в Воскресенку, кто-то ночевал в школе, кто-то в ДК. Большая часть уехала к родным и знакомым. Ночевать всем пришлось вне дома, эвакуировали 1485 человек, в том числе 367 детей. Некоторых разместили в больнице, особенно малышей. В Доме культуры - 86 человек и 15 детей.

Сейчас из-за устранения последствий аварии на газопроводе в Волжском районе перекрыли Южное шоссе до улицы Утевской, не ходят дачные автобусы. Полицейские не только контролируют водителей, но и патрулируют деревню, чтобы избежать мародерства.

На данный момент превышения допустимой концентрации вредных веществ, по данным властей, в воздухе нет.

Появилось облако и резкий запах: глава Волжского района Самарской области рассказал подробности крупной аварии на газопроводе 00:00 00:00

Газ, вырвавшийся из-за аварии на газопроводе под Самарой, продолжают жечь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Под Самарой из-за аварии на газопроводе и угрозы взрыва эвакуировали целое село

В Самарской области рабочие повредили незаконную врезку, утекающий газ подожгли, из-за аварии на газопроводе в Волжском районе людей пришлось вывозить (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU