2020-07-03T13:03:50+03:00
Общество

Из-за аварии на газопроводе в Волжском районе завели уголовное дело

Прокуратура проводит проверки, и «незаконная врезка» - это лишь одна из версий ЧП
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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Факелы было видно издалекаФакелы было видно издалека
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В Самарской области прокуратура проверяет всю ситуацию с аварией на газопроводе в Волжском районе. Сотрудникам надзорного ведомства предстоит разобраться, что произошло, кто виноват и почему никто не обеспечил безопасность работ. Как рассказал зампрокурора региона Алексей Павлов, сейчас заведено уголовное дело, предстоит расследовать нарушение требований промбезопасности.

- В настоящее время продолжается ликвидация аварии. На месте работают сотрудники ОВД Волжского района, сотрудники прокуратуры и областного СУ СК. Производится изъятие документов, допрос руководства и сотрудников предприятия, которые проводили земляные работы, - отметил Алексей Павлов в разговоре с журналистом «КП-Самара».

Также он отметил, что сейчас проверяются несколько версий, в том числе и о незаконной врезке. Утверждать что-либо пока рано, сначала нужно осмотреть место происшествия.

Напомним, что авария на газопроводе произошла 2 июля 2020 года около пяти вечера. Потом жители увидели факелы - рабочие сжигали выходящий газ. В МЧС объяснили, что в момент ЧП здесь было около 550 тонн газа. Превентивно эвакуировали соседнее село Верхняя Подстепновка, чтобы люди не отравились продуктами горения. Правда, ПДК так и не был превышен ни разу.

Село в Самарской области эвакуировали из-за прорыва газопровода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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