В Самарской области побороли коронавирус еще 107 человек

4 Июль 2020 2020-07-04T14:23:34+03:00

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В Самарской области выросло число пациентов, которые смогли побороть коронавирус. По данным на субботу, 4 июля, в регионе вылечились еще 107 человек. Общее число выздоровевших сейчас составляет 3079 жителей губернии.

- 55 человек выписаны из стационаров Самары, Тольятти и Сызрани, еще 52 жителя этих же городов и Ставропольского района завершили амбулаторное лечение, - сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Самарской области.

За сутки в регионе провели 5482 лабораторных исследования, за все время специалисты сделали 313 378 тестов на COVID-19. Под медицинским наблюдением в губернии остаются 448 человек.

Напомним, что за последние сутки в Самарской области выявили коронавирус еще у 87 человек. Более 50 из них — жители Самары. Значительная часть зараженных — люди, у которых не было никаких симптомов, и те, у кому ранее поставили диагноз «внебольничная пневмония, ОРВИ». Всего в регионе за все время выявили 5137 человек с COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU