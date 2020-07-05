2020-07-05T19:39:30+03:00
Происшествия

В Самаре у санатория «Волга» утонул подросток

Тело ребенка достали спасатели
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Тело из воды извлекли в районе 16.50.Тело из воды извлекли в районе 16.50.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Очередная трагедия на воде произошла в Самаре в воскресенье, 5 июля. На Волге на 7-ой просеке утонул 14-летний мальчик. Его тело достали из воды спасатели, сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.

- В 16.50 5 июля в ОДС ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области поступило сообщение о том, что спасатели извлекли тело погибшего мальчика 2006 года рождения из Волги в районе санатория «Волга» по адресу: Промышленный район, 7-ая просека, - говорится в сообщении.

Напомним, в этот же день утром из Волги в поселке Южный спасатели извлекли тело 25-летнего мужчины. А днем ранее на Волге в районе Поляны удалось спасти 16-летнего подростка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В начале рабочей недели в Самарской области прогнозируют жару +35 и град
В Самаре у санатория «Волга» утонул подросток
Около Новосемейкино в Самарской области произошло смертельное ДТП
Житель Самарской области нашел в лесу африканскую птицу
Тольяттинский «Акрон» покинули восемь футболистов
Следователи заинтересовались видео с нападением собак на детей в Тольятти
В Тольятти водитель «Калины» не справился с управлением и сбил насмерть пешехода
Стало известно, где и как заразились коронавирусом еще 127 жителей Самарской области
В Тольятти на пляже машина сбила 6-летнего ребенка
В Самаре в Волге утонул молодой парень
В Самарской области коронавирус выявили у еще 127 человек
На пляже в Самаре спасли подростка
Наставник «Крыльев Советов»: «Игра была средней, команда проявила характер, желание не проиграть»
Самарчанка нашла в пачке сигарет наркотики и попала за это в суд
Грозу и шквалистый ветер прогнозируют в Самарской области
Детский турнир среди дворовых команд «Лето с футбольным мячом» в этом году пройдет по версии FIFA 2020
В Тольятти пьяный водитель на «Калине» сбил насмерть пешехода и влетел в опору
В Самаре в театре оперы и балета возобновляют репетиции и работу касс
Житель Самары пойдет под суд за попытку подкупить полицейского пиротехникой
В ДТП около Новосемейкино один человек погиб и двое пострадали
Стали известны стартовые составы «Крыльев Советов» и «Ростова» на матч 26 тура РПЛ
В Самаре в отреставрированном здании Линдовского городка заработает фехтовальный центр
В Самарской области из-за серьезного ДТП на трассе машины пустили в объезд
В Самаре заработала речная переправа «Осипенко — Гаврилова поляна»
В Самаре воры-садоводы украли ели из сквера с новым фонтаном
В массовом ДТП на трассе в Самарской области пострадала женщина
В Самарской области побороли коронавирус еще 107 человек