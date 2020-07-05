В Самаре у санатория «Волга» утонул подросток

5 Июль 2020 2020-07-05T19:39:30+03:00

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Очередная трагедия на воде произошла в Самаре в воскресенье, 5 июля. На Волге на 7-ой просеке утонул 14-летний мальчик. Его тело достали из воды спасатели, сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.

- В 16.50 5 июля в ОДС ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области поступило сообщение о том, что спасатели извлекли тело погибшего мальчика 2006 года рождения из Волги в районе санатория «Волга» по адресу: Промышленный район, 7-ая просека, - говорится в сообщении.

Напомним, в этот же день утром из Волги в поселке Южный спасатели извлекли тело 25-летнего мужчины. А днем ранее на Волге в районе Поляны удалось спасти 16-летнего подростка.

ИСТОЧНИК KP.RU