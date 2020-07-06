В Самарской области утонули еще два подростка
Вчера вечером, 5 июля, в управление МЧС по Самарской области поступило сообщение, согласно которому в воде были обнаружены тела двух мальчиков. Прибывшие на место подразделения поисково-спасательной службы региона провели работы по извлечению их из пруда.
– Все это произошло в населенном пункте Малая Ибряйкино в Похвистневском районе. Одному из погибших было 14 лет, другому – 16. Напоминаем родителям, что нельзя оставлять детей у воды без присмотра, – сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
Отметим, что вчера в Самаре произошла похожая трагедия на 7-й просеке. В районе санатория «Волга» утонул 14-летний мальчик. До этого в поселке Южный спасатели извлекли из воды тело 25-летнего мужчины.
ИСТОЧНИК KP.RU