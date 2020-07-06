2020-07-06T08:56:43+03:00
Общество

В Самарской области утонули еще два подростка

Двум мальчикам было 14 и 16 лет
Владислав КИРСАНОВ
Поделиться:
За последние сутки в регионе погибло сразу несколько детей и молодой человекЗа последние сутки в регионе погибло сразу несколько детей и молодой человекФото: Антон СЕНЬКО
Изменить размер текста:

Вчера вечером, 5 июля, в управление МЧС по Самарской области поступило сообщение, согласно которому в воде были обнаружены тела двух мальчиков. Прибывшие на место подразделения поисково-спасательной службы региона провели работы по извлечению их из пруда.

– Все это произошло в населенном пункте Малая Ибряйкино в Похвистневском районе. Одному из погибших было 14 лет, другому – 16. Напоминаем родителям, что нельзя оставлять детей у воды без присмотра, – сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Отметим, что вчера в Самаре произошла похожая трагедия на 7-й просеке. В районе санатория «Волга» утонул 14-летний мальчик. До этого в поселке Южный спасатели извлекли из воды тело 25-летнего мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самарской области задержали 15 мигрантов-овощеводов
В Самарской области за сутки коронавирус излечили 25 пациентам
Стало известно, как и где заболели коронавирусом еще 135 человек в Самарской области
В Самаре УАЗ протаранил ВАЗовскую легковушку
В Самаре сотрудники полиции задержали убийцу на месте преступления
Стали известны судьи, которые будут работать на матче «Арсенала» и «Крыльев Советов»
В Самаре осудят мужчину, который хотел купить водительские права
Идея о переносе памятника-самолета в Самаре нашла поддержку у командующего ЦВО
В центре Самары могут снести «дом с часами»
В Самарской области еще 135 человек заболели коронавирусом
В Самаре «Тойота Лэнд Крузер» сбила велосипедиста
Житель Самарской области задолжал государству более 200 тысяч рублей
Промобот Василий вручил девяти аспирантам СамГУПС дипломы и благодарности
В Самаре задержали посредника во взятке
В Самарской области утонули еще два подростка
В начале рабочей недели в Самарской области прогнозируют жару +35 и град
В Самаре у санатория «Волга» утонул подросток
Около Новосемейкино в Самарской области произошло смертельное ДТП
Житель Самарской области нашел в лесу африканскую птицу
Тольяттинский «Акрон» покинули восемь футболистов
Следователи заинтересовались видео с нападением собак на детей в Тольятти
В Тольятти водитель «Калины» не справился с управлением и сбил насмерть пешехода