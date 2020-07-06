В Самарской области утонули еще два подростка

6 Июль 2020 2020-07-06T08:56:43+03:00

За последние сутки в регионе погибло сразу несколько детей и молодой человек Фото: Антон СЕНЬКО

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Вчера вечером, 5 июля, в управление МЧС по Самарской области поступило сообщение, согласно которому в воде были обнаружены тела двух мальчиков. Прибывшие на место подразделения поисково-спасательной службы региона провели работы по извлечению их из пруда.

– Все это произошло в населенном пункте Малая Ибряйкино в Похвистневском районе. Одному из погибших было 14 лет, другому – 16. Напоминаем родителям, что нельзя оставлять детей у воды без присмотра, – сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Отметим, что вчера в Самаре произошла похожая трагедия на 7-й просеке. В районе санатория «Волга» утонул 14-летний мальчик. До этого в поселке Южный спасатели извлекли из воды тело 25-летнего мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU