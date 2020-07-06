2020-07-06T13:05:45+03:00
Общество

В Самарской области за сутки коронавирус излечили 25 пациентам

Общее число выздоровевших составляет 3126 человек
Владислав КИРСАНОВ
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Всего в области 5399 заболевших COVID-19Всего в области 5399 заболевших COVID-19Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области сообщил, что за прошедшие сутки в регионе выросло число выздоровевших пациентов.

– За минувший день амбулаторное лечение завершили 25 пациентов из Самары, Тольятти и Сызрани. Всего в области выздоровели 3126 человек. Таким образом, в стационарах и дома с коронавирусом остаются 2215 человек, – говорится в сообщении.

Всего в губернии 5399 заболевших. За последние сутки было выявлено еще 135 заболевших. Большинство из них в Самаре. Также 58 человек не удалось спасти – они скончались. В регионе продолжают действовать масочный режим и социальное дистанцирование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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