В Самарской области за сутки коронавирус излечили 25 пациентам
Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области сообщил, что за прошедшие сутки в регионе выросло число выздоровевших пациентов.
– За минувший день амбулаторное лечение завершили 25 пациентов из Самары, Тольятти и Сызрани. Всего в области выздоровели 3126 человек. Таким образом, в стационарах и дома с коронавирусом остаются 2215 человек, – говорится в сообщении.
Всего в губернии 5399 заболевших. За последние сутки было выявлено еще 135 заболевших. Большинство из них в Самаре. Также 58 человек не удалось спасти – они скончались. В регионе продолжают действовать масочный режим и социальное дистанцирование.
ИСТОЧНИК KP.RU