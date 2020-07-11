2020-07-11T14:36:04+03:00
Общество

Стали известны итоги прокурорской проверки причин гибели группы Дятлова

Эксперты пришли к выводу, что трагедия произошла из-за лавины
Евгения ВАСИНА
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Таким обнаружили лагерь "дятловцев" спасатели много лет назадТаким обнаружили лагерь "дятловцев" спасатели много лет назад
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Эксперт-юрист Андрей Курьяков на пресс-конференции рассказал, что в действительности могло стать причиной гибели туристов группы Дятлова в 1959 году. Как сообщает «Комсомольская правда», Курьянов заявил, что микроклиматологи опровергли версию о том, что причиной гибели туристов стал ураган. Также отказались от версии о сейсмических явлениях. Не нашла подтверждение и версия о том, что молодых людей убил один из участников группы - Семен Золотарёв, который просил называть его Александром. А вот версия лавины нашла полное подтверждение. Однако эксперт отметил, что это не единственная причина трагедии. Роковую роль сыграли ухудшавшиеся погодные условия.

Напомним, в 1959 году студенты Уральского политехнического института отправились в лыжный поход по северу Свердловской области. Дойти до финальной точки не удалось никому. Группа погибла при загадочных обстоятельствах. С тех пор выдвигались десятки версий о произошедшем. Была своя версия и у журналиста из Похвистнева. По его мнению, туристы на перевале Дятлова могли погибнуть из-за стада оленей, которое спугнул шум взлетевшей ракеты.

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Завершена прокурорская проверка, которую инициировала "Комсомольская правда"

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ИСТОЧНИК KP.RU

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