Стали известны итоги прокурорской проверки причин гибели группы Дятлова

11 Июль 2020 2020-07-11T14:36:04+03:00

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Эксперт-юрист Андрей Курьяков на пресс-конференции рассказал, что в действительности могло стать причиной гибели туристов группы Дятлова в 1959 году. Как сообщает «Комсомольская правда», Курьянов заявил, что микроклиматологи опровергли версию о том, что причиной гибели туристов стал ураган. Также отказались от версии о сейсмических явлениях. Не нашла подтверждение и версия о том, что молодых людей убил один из участников группы - Семен Золотарёв, который просил называть его Александром. А вот версия лавины нашла полное подтверждение. Однако эксперт отметил, что это не единственная причина трагедии. Роковую роль сыграли ухудшавшиеся погодные условия.

Напомним, в 1959 году студенты Уральского политехнического института отправились в лыжный поход по северу Свердловской области. Дойти до финальной точки не удалось никому. Группа погибла при загадочных обстоятельствах. С тех пор выдвигались десятки версий о произошедшем. Была своя версия и у журналиста из Похвистнева. По его мнению, туристы на перевале Дятлова могли погибнуть из-за стада оленей, которое спугнул шум взлетевшей ракеты.

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ИСТОЧНИК KP.RU