2020-07-13T11:53:36+03:00
Общество

В Тольятти у молодой мамы, которая "забыла" своего сына в подъезде, забрали двух детей

На девушку также составили административный протокол за то, что она плохо исполняет свои родительские обязанности
Александра БУДАЕВА
Поделиться:
В этой коляске трехлетний мальчик провел несколько часов. Фото: предоставлено волонтерамиВ этой коляске трехлетний мальчик провел несколько часов. Фото: предоставлено волонтерами
Изменить размер текста:

В Тольятти органы опеки забрали двух сыновей у 29-летней Татьяны К. Произошло это после того, как 21 июня ее младший сын несколько часов просидел в подъезде, пристегнутый к коляске. По словам соседей, пока трехлетний ребенок изнывал от страха и не мог выбраться из мокрой и грязной коляски, его мама распивала спиртное.

Соседи девушки рассказали корреспондентам "КП-Самара", что уже жаловались на горе-мать и бесконечные пьянки-гулянки в ее квартире в полицию и органы опеки, но никаких мер предпринято не было.

После того, как о брошенном в подъезде малыше написали в "Комсомолке", полицейские начали проверку, составили на его мать протокол по статье ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ "Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних" и и поставили перед органами опеки вопрос о лишении ее родительских прав

- У нас нет информации о том, что девушка страдает от наркотической или алкогольной зависимости, - рассказали корреспондентам "КП-Самара" в администрации г.Тольятти. - В марте этого года к нам поступала жалоба на нее, органы опеки выехали по месту проживания этой гражданки, но фактов ненадлежащего ухода за детьми установлено не было, а жилищно-бытовые условия были нормальными.

После июньского инцидента началась новая проверка, семью поставили на учет, а детей у матери забрали. Младшего, который как раз и просидел несколько часов прикованным к коляске, сначала отправился в больницу, потом в детский дом. Врачи осмотрели его, состояние признали удовлетворительным, следов насилия над ним не нашли и вскоре ребенка отдали отцу.

Старшему сыну Татьяны пять лет, в администрации Тольятти говорят, что его передали родственникам. Однако местные волонтеры сообщества "Право на счастье", которые помогают защищать права детей из неблагополучных семей, выяснили, что малыш фактически живет у старенькой бабушки. В этой же квартире сейчас обитает и его мама, так что фактически жизнь семьи изменилась мало.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Тольятти трехлетний малыш несколько часов просидел в подъезде, прикованный к коляске

Соседи говорят, что его мать в это время была пьяная и валялась в траве во дворе дома. Разбираемся, что произошло (подробности)

Девушку из Тольятти, которая «забыла» своего сына в подъезде, могут лишить родительских прав

Малыша пристегнули ремнями к коляске и оставили в подъезде, там он просидел несколько часов, пока его мама развлекалась (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самаре в районе Заводского шоссе загорелся склад
В Крутых Ключах в Самаре может появиться новая дорога
Билайн открывает своим клиентам бесплатный доступ к YouTube Premium на 4 месяца
Число выздоровевших от коронавируса в Самарской области 3607 человек
В Самарской области «Приора» без водителя наехала на палатку с 40-летней женщиной
Стало известно, как и где заболели коронавирусом еще 72 человека в Самарской области
В Тольятти у молодой мамы, которая "забыла" своего сына в подъезде, забрали двух детей
В июне спрос россиян на кредиты наличными в ВТБ вырос в 1,5 раза
В Тольятти водитель автобуса протащил по асфальту 84-летнюю пенсионерку
В Самарской области задержали водителя из Москвы, который купил права в переходе метро
В Самарской области еще 72 человек заболели коронавирусом
В Самарской области организация сливала отходы в реку Сок
В Самарской области в ДТП с лосем погибла 27-летняя пассажирка иномарки
В Самарской области ожидается до +41 градуса
В Парке металлургов озеро превращается в болото
В Самаре частично перекроют движение на пересечении Вилоновской и Спортивной
Андрей Талалаев: «После победы над «Арсеналом» игроки «Крыльев» «разжали булки»
В Самаре появился на свет пятикилограммовый младенец