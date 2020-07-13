В Тольятти у молодой мамы, которая "забыла" своего сына в подъезде, забрали двух детей

13 Июль 2020 2020-07-13T11:53:36+03:00

На девушку также составили административный протокол за то, что она плохо исполняет свои родительские обязанности

Изменить размер текста: A A

В Тольятти органы опеки забрали двух сыновей у 29-летней Татьяны К. Произошло это после того, как 21 июня ее младший сын несколько часов просидел в подъезде, пристегнутый к коляске. По словам соседей, пока трехлетний ребенок изнывал от страха и не мог выбраться из мокрой и грязной коляски, его мама распивала спиртное.

Соседи девушки рассказали корреспондентам "КП-Самара", что уже жаловались на горе-мать и бесконечные пьянки-гулянки в ее квартире в полицию и органы опеки, но никаких мер предпринято не было.

После того, как о брошенном в подъезде малыше написали в "Комсомолке", полицейские начали проверку, составили на его мать протокол по статье ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ "Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних" и и поставили перед органами опеки вопрос о лишении ее родительских прав

- У нас нет информации о том, что девушка страдает от наркотической или алкогольной зависимости, - рассказали корреспондентам "КП-Самара" в администрации г.Тольятти. - В марте этого года к нам поступала жалоба на нее, органы опеки выехали по месту проживания этой гражданки, но фактов ненадлежащего ухода за детьми установлено не было, а жилищно-бытовые условия были нормальными.

После июньского инцидента началась новая проверка, семью поставили на учет, а детей у матери забрали. Младшего, который как раз и просидел несколько часов прикованным к коляске, сначала отправился в больницу, потом в детский дом. Врачи осмотрели его, состояние признали удовлетворительным, следов насилия над ним не нашли и вскоре ребенка отдали отцу.

Старшему сыну Татьяны пять лет, в администрации Тольятти говорят, что его передали родственникам. Однако местные волонтеры сообщества "Право на счастье", которые помогают защищать права детей из неблагополучных семей, выяснили, что малыш фактически живет у старенькой бабушки. В этой же квартире сейчас обитает и его мама, так что фактически жизнь семьи изменилась мало.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Тольятти трехлетний малыш несколько часов просидел в подъезде, прикованный к коляске

Соседи говорят, что его мать в это время была пьяная и валялась в траве во дворе дома. Разбираемся, что произошло (подробности)

Девушку из Тольятти, которая «забыла» своего сына в подъезде, могут лишить родительских прав

Малыша пристегнули ремнями к коляске и оставили в подъезде, там он просидел несколько часов, пока его мама развлекалась (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU