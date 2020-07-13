Видео пожара на складе на Заводском шоссе в Самаре 13 июля 2020 года опубликовали МЧС

13 Июль 2020 2020-07-13T16:05:49+03:00

Видео пожара на складе на Заводском шоссе в Самаре 13 июля 2020 ужасает, черный дым стоит столбом

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Появилось пугающее видео пожара на складе на Заводском шоссе в Самаре 13 июля. В Самаре горит склад пластиковых пленок на ул.Профильной, 6. Огромные клубы черного дыма видно из всех уголков города и даже за Волгой, самарцы активно делятся ими в соцсетях. Сейчас с пожаром борется почти две сотни человек.

- Погибших и пострадавших нет, - сообщает областное МЧС. - Дополнительная информация уточняется. Для тушения пожара привлечены 127 человек, 44 ед. техники, от МЧС России 81. человек, 21 ед. техники.

Напомним, площадь пожара составляет 2000 кв.м, площадь обрушения кровли - 400 кв.м.

Глава самарского управления МЧС Олег Бойко рассказал подробности пожара на складе в Самаре 13 июля 2020 года 00:00 00:00

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/790228" frameborder="0"></iframe> Видео страшного пожара на складе на Заводском шоссе.

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ИСТОЧНИК KP.RU