Тьма Мордора спустилась на город: после пожара на складе полиэтилена Самару накрыли черные тучи

13 Июль 2020 2020-07-13T19:59:52+03:00

Черным дымом затянуло небо даже над Волгой, в районе Заводского шоссе плотный густой туман

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После пожара на складе с полиэтиленом, краской и специальными пленками Самару затянули черные тучи. Несмотря на то, что огонь бушевал на Заводском шоссе, пострадала вся областная столица. Жители, решившие отдохнуть на пляже почле рабочего дня, были шокированы: над Волгой клубился густой, черный туман и дажн здесь слезились глаза, а на языке был сладкий привкус.

- Пожар на складе с лакокрасочными материалами и пэтом чреват большими последвиями, даже непрофессиональный человек поймёт, что настолько чёрный дым вряд ли хороший знак. При горении пластика выбрасывают вредные вещества в атмосферу, которые в дальнейшем осядут на почву и в воду. Так же горящий пластик выделяет опасные канцерогены. Природе нужно будет время, чтобы очиститься от загрязнения такого рода, - поделилась своим мнением эколог, инженер по охране окружающей среды Юлия Рыжкова.

А вот так выглядит ситуация на кольце Промышленности

Еще в более ужасной ситуации оказались жители домов на Заводском шоссе. Их жилье и вовсе оказалось затянуто густым черным туманом. Не порадовала и погода, к вечеру поднялся ветер, который погнал весь вредный дым к Волге.

Глава самарского управления МЧС Олег Бойко рассказал подробности пожара на складе в Самаре 13 июля 2020 года 00:00 00:00

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ИСТОЧНИК KP.RU