Пожар на складе полиэтилена в Самаре 13 июля 2020 года: последние новости на 21.00

13 Июль 2020 2020-07-13T20:16:12+03:00

Собрали последние события к этому часу в одной новости Фото: Евгения ВАСИНА

Стали известны последние новости о пожаре на складе полиэтилена в Самаре 13 июля 2020 года, вертолет сделал девять вылетов и прервал работу из-за грозы

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Стали известны последние новости о пожаре на складе полиэтилена в Самаре 13 июля 2020 года на 21.00. На территорию тушения пожара привлекли два поезда и один катер для обеспечения подачи воды. Всего задействовано более 200 человек и 75 единиц техники.

Пройденная огнем площадь достигла 10 тысяч квадратных метров. При этом очаговое горение происходит на площади 7,5 тысяч квадратных метров. Как пояснили в ГУ МЧС России по Самарской области, это разные вещи.

На место прибыл вертолет с водосливным устройством. По состоянию на 19:40 пожар локализован на площади 7,5 тысяч кв.м. А вертолет совершил девять сбросов на очаг пожара. Общее количество поданной воды составило 45 тонн. Он проработал в воздухе 50 минут, после чего прервал свою работу из-за грозового фронта над Самарой.

Остальные подразделения продолжают работу на боевых участках. Лаборатория каждые полчаса делает замеры предельно допустимой концентрации окружающего воздуха. По данным на 20:30 превышений в воздухе нет.

Глава самарского управления МЧС Олег Бойко рассказал подробности пожара на складе в Самаре 13 июля 2020 года 00:00 00:00

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ИСТОЧНИК KP.RU