В Самаре дети заехали в лагеря. Больных не нашлось

20 Июль 2020 2020-07-20T22:16:19+03:00

Власти рассказали, сколько детей смогут отдохнуть этим летом организованно и как прошли первые заезды

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В Самарской области прошли первые заезды в детские лагеря. 19 июля в 20 организаций заехали 3791 ребенок. Смена продлится до 8 августа. Вместе с ними на вахту заступили 954 сотрудника - эти люди будут находиться в учреждении всю смену, чтобы не допустить распространения коронавируса.

20 июля еще 5 детских лагерей распахнули двери для 561 ребенка. Из них 366 человек - дети сироты и те, кто остался без попечения родителей.

С 30 июля еще в три оздоровительны центра региона заедут 190 детей.

В этом году минсоцдем позаботились, чтобы дети ничем не рисковали. Дети приезжают в лагерь в строгой очередности, каждым родителям сообщают, к какому часу их ждут. Удобство такого формата взрослые уже оценили и даже просят оставить на будущее. Всем детям при заезде измеряют температуру - ни одного больного ребенка в Самаре среди тех, кто рвется в лагеря, не нашли.

КП-Самара уже рассказывала, как организована безопасность в лагерях в условиях угрозы распространения коронавируса. Особых ограничений не будет, но детям, например, не разрешат купаться в речке.

ИСТОЧНИК KP.RU