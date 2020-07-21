Стало известно, для чего в Самаре собирают старые почтовые ящики

21 Июль 2020 2020-07-21T12:29:46+03:00

Новое панно на Ленинградской, по мнению художников, поможет остановить вандалов с баллончиками краски и украсит старый город

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На следующей неделе в Самаре стартует шестой фестиваль восстановления исторической среды "Том Сойер Фест". Каждый год его организаторы находят, чем удивить самарцев.

В этот раз одной из "фишек" станет уникальное панно на всю стену дома на улице Ленинградской, напротив Почтамта. Ни о каких модных сегодня граффити речи не идет. По задумке автора идеи, художника Андрея Сяйлева стену украсят старые почтовые ящики и вьющиеся растения.

Сейчас эта стена пустует, лишь с завидной частотой на ней появляются художества вандалов, которые потом закрашивают коммунальные службы.

Организаторы "Том Сойер Феста", уверены, что панно, поможет остановить эту бесконечную борьбу. Но, что самое важное, стена приобретет индивидуальность, "живую узнаваемую фактуру старой Самары, сольется со сложными деталями города" и по-настоящему его украсит.

Идея есть, и теперь самое главное собрать материалы для панно - более сотни почтовых ящиков. Однако оказалось, что найти их в Самаре не так просто. Поэтому "Том Соейр Фест" обратился за помощью к горожанам.

- Самарцы, помогите собрать старые почтовые ящики. Нужно более ста штук. Это сложно, если не заниматься вандализмом. Только с вашей помощью вывезем это дело, - написал в соцсетях создатель и вдохновитель фестиваля Андрей Кочетков.

При этом самарцев попросили не заниматься вандализмом, и приносить только действительно ненужные почтовые ящики, ведь "каждый из них украшает стены старого города и является его частью".

Собирать можно ящики, которые планируется заменить в ближайшее время или ящики с домов, которые идут под снос.

- Ящики не обязательно должны происходить из исторического центра Самары. Главное - не быть новыми. При этом, они не обязательно должны быть антиквариатом, а просто старыми и "пожившими" вещами. Если на них будут фамилии или номера квартир, вообще прекрасно, - уточняют активисты "ТомСойерфеста". - В общем, нам нужны почтовые ящики со своим лицом. Если у вас или ваших знакомых есть старые ненужные почтовые ящики, приносите их вечером 23 июля нам.

Место встречи с бора ящиков - двор Музея модерна у кофейни White Cup. Там же в четверг, 23 июля, в 18.30 автор проекта Андрей Сяйлев о нем подробно расскажет и объяснит, как еще можно помочь в его создании.

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ИСТОЧНИК KP.RU