Хватит нам утопленников! Самарцев просят ходить на пляж парами и не пить

21 Июль 2020 2020-07-21T18:22:48+03:00

В Самаре эксперты МЧС объяснили, что делать, чтобы не утонуть

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39 человек погибли с начала года на водоемах в Самарской области. Всего же произошло 45 несчастных случаев. В МЧС Самарской области рассказали гражданам, как вести себя правильно на пляже, чтобы не ухудшать и так негативную статистику.

Во-первых, жителей региона попросили не отправляться на отдых у воды в одиночку. Во-вторых, на пляже не стоит злоупотреблять алкогольными напитками и уж точно нельзя отправляться плавать в нетрезвом состоянии. В ведомстве подчеркнули, что перегревание, переохлаждение и опьянение - это самые частые причины несчастных случаев на воде.

Также самарцев попросили не оставлять детей одних и внимательно следить за их поведением в воде. Основное правило - быть внимательным и уверенным в своих силах, но не рисковать. Не нужно прыгать в воду и нырять в незнакомых местах, толща воды может скрывать неприятные сюрпризы.

Не заплывайте далеко, если не уверены в своих силах. Не переохлаждайтесь, иначе ногу может свести судорогой, - подчеркнули в МЧС. И попросили горожан купаться только на благоустроенных пляжах, где работают спасатели.

В Самаре может появиться частный пляж для туристов. А как же самарцы? 00:00 00:00

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ИСТОЧНИК KP.RU