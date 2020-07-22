В Самаре реконструкция ждет еще один участок Пятой просеки

22 Июль 2020 2020-07-22T16:21:30+03:00

Вот так выглядит проект школы на 600 мест

Здесь будут делать дорогу к строящейся школе от Советской Армии

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В Самаре реконструируют еще один участок улицы Пятая просека. Сейчас на сайте госзакупок появилось техзадание на планировку территории этой улицы от НФС-1 до школы, которую строят неподалеку.

- В проекте нужно предусмотреть строительство второго подъезда к школам, стоянку для маломобильных групп населения, - говорится в техзадании.

Сейчас на территории нового микрорайона на Пятой просеке школу строят круглосуточно. Жители дали свое согласие на это, чтобы учебное заведение возвели как можно скорее. На строительство направили более 200 млн рублей, еще 16 млн рублей выделили на строительство второго корпуса. Эти деньги - софинансирование траншей из федерального бюджета.

Первый корпус школы будет рассчитан на 600 человек, здесь будет спортзал, актовый зал и все современное оборудование.

ИСТОЧНИК KP.RU