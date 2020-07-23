Названы районы, где заболели коронавирусом в Самарской области 23 июля

Статистика коронавируса в Самарской области

В оперативном штабе Самарской области рассказали, в каких районах заболели коронавирусом в Самарской области и как таких пациентов нашли. Напомним, что за сутки в регионе появились 49 новых больных, подавляющее большинство - 32 человека - в областной столице, еще семь - в Тольятти.

Также трое заболевших были в Ставропольском райне, по одному в Сызрани, Новокуйбышевске, Кинеле, Отрадном, Алексеевском, Безенчукском и Елховском районах. Полная информация - на интерактивной карте распространения коронавируса в Самарской области.

Также в оперативном штабе поделились, как же нашли таких пациентов. Всего двое заболели из тех, кто контактировал с зараженными ранее, 32 человека - те, кто болел ОРВИ и пневмонией и наконец получил результаты сделанного теста. И 15 человек не ощущали никаких симптомов и были немного удивлены, узнав о своем диагнозе после профилактического осмотра.

Всего в регионе заболели с начала пандемии 6538 человек, 4256 из них выздоровели. Большинство лечатся дома и болеют даже без симптомов. Умерли 78 человек, в том числе 1 женщина с сердечно-сосудистыми заболеваниями за последние сутки.