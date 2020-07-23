2020-07-23T13:08:36+03:00
Общество

Названа причина смерти женщины с коронавирусом в Самаре 23 июля

У пациентки, боровшейся с коронавирусом в Самаре, просто не выдержало сердце
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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Статистика смертности в Самарской областиСтатистика смертности в Самарской области
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Стало известно, почему скончалась 78-ая по счету пациентка с коронавирусом в Самарской области 23 июля. В оперативном штабе рассказали, что у 62-летней женщины были заболевания сердечно-сосудистой системы. Ее организм долго пытался бороться с инфекцией, но уже известно, что коронавирус повышает вероятность образования тромбов, сгущает кровь. Таким пациентам дают дополнительные лекарства. Но не всякий организм справляется с повышенной нагрузкой.

До этого в течение двух дней умирали здоровые люди. В целом же в регионе в числе умерших от коронавируса 38 женщин и 38 мужчин. Чаще всего это люди старшего возраста, которым исполнилось больше 55 лет. У них есть сопутствующие заболевания. Самая молодая жертва коронавируса в Самарской области - мужчина 34 лет.

При этом смертность в регионе ниже, чем у соседей, коэффициент летальности в губернии меньше, чем в стране в целом. Напомним, что на 23 июля в регионе выявлены 6538 зараженных, выздоровели 4256 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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