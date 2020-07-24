«Крыльям Советов» поставили задачу вернуться в РПЛ за один сезон

24 Июль 2020 2020-07-24T18:25:20+03:00

«Крылья» вылетели в ФНЛ третий раз за шесть лет. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

А также как можно дальше пройти в Кубке России

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«Крылья Советов» озвучили задачи на сезон 2020/2021, который команда проведет в Футбольной национальной лиге. Самарцы должны занять место, которое позволит следующий сезон провести в РПЛ. Также в «КС» возлагают большие надежды на Кубок России.

- Перед тренерским штабом и игроками поставлена задача вернуться в РПЛ за один сезон. Также будут самые высокие задачи в Кубке России, который пройдёт в новом формате. У клуба есть действующие контракты с большинством игроков. В воскресенье команда собирается в Москве, где начнёт подготовку к новому сезону, - рассказали в пресс-службе «КС».

В «Крыльях» заявили, что должны все вместе выходить из ситуации, в которой оказались.

- У нас есть амбициозный тренер, который доказал, что умеет работать с молодёжью - безусловно, молодым игрокам тоже будут предоставлены шансы показать себя. Мы все вместе будем выходить из той ситуации, в которой оказались, - говорится в сообщении.

Напомним, «Крылья» вылетели из РПЛ, заняв 15 место в Премьер-лиге в сезоне 2019/2020. Первый тур ФНЛ самарцы начнут 2 августа домашним матчем с «Балтикой».

Названо имя игрока, который первый покинул "Крылья Советов" после неудачного сезона 00:00 00:00

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ИСТОЧНИК KP.RU