2020-07-24T18:25:20+03:00
Спорт

«Крыльям Советов» поставили задачу вернуться в РПЛ за один сезон

А также как можно дальше пройти в Кубке России
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
«Крылья» вылетели в ФНЛ третий раз за шесть лет.«Крылья» вылетели в ФНЛ третий раз за шесть лет.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
Изменить размер текста:

«Крылья Советов» озвучили задачи на сезон 2020/2021, который команда проведет в Футбольной национальной лиге. Самарцы должны занять место, которое позволит следующий сезон провести в РПЛ. Также в «КС» возлагают большие надежды на Кубок России.

- Перед тренерским штабом и игроками поставлена задача вернуться в РПЛ за один сезон. Также будут самые высокие задачи в Кубке России, который пройдёт в новом формате. У клуба есть действующие контракты с большинством игроков. В воскресенье команда собирается в Москве, где начнёт подготовку к новому сезону, - рассказали в пресс-службе «КС».

В «Крыльях» заявили, что должны все вместе выходить из ситуации, в которой оказались.

- У нас есть амбициозный тренер, который доказал, что умеет работать с молодёжью - безусловно, молодым игрокам тоже будут предоставлены шансы показать себя. Мы все вместе будем выходить из той ситуации, в которой оказались, - говорится в сообщении.

Напомним, «Крылья» вылетели из РПЛ, заняв 15 место в Премьер-лиге в сезоне 2019/2020. Первый тур ФНЛ самарцы начнут 2 августа домашним матчем с «Балтикой».

Названо имя игрока, который первый покинул "Крылья Советов" после неудачного сезона

00:00
00:00

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Клуб нужно очистить до конца»: экс-президент «Крыльев Советов» - о руководстве, бюджете и смерти самарского футбола

Главное из интервью с Виктором Развеевым (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тарифы на коммунальные услуги в Самаре вырастут уже в июле
«Крыльям Советов» поставили задачу вернуться в РПЛ за один сезон
Сергей Рязанов об исписанном памятнике в Самаре: "Это - надругательство над памятью героев"
«Крылья Советов» начнут сезон ФНЛ домашним матчем с «Балтикой»
В Тольятти в доме на Московском проспекте полыхали три балкона
В Самарской области мини-пивоварни хотят вывести из тени
Роспотребнадзор рекомендовал властям повесить черные шары и запрещающие купаться знаки на пляжах в центре Самары
В роллах из Тольятти нашли плесень и возбудитель кишечной палочки
Самарская модель честно призналась, сколько стоит
В Приволжском районе отремонтируют две дороги жизни
Депутат Денис Волков рассказал, от чего зависит решение экологических проблем Тольятти
В Тольятти открылся детский сад, из которого не хотят уходить
В сквере на месте рынка на Авроре появится «звездное небо»
В Самаре умер профессор, врач-травматолог и участник военных операций Олег Кочергаев
Билайн завоевал 11 наград и стал самой эффективной компанией на EFFIE AWARDS RUSSIA 2020
На молодежном форуме «iВолга-2020» откроется смена «Мой бизнес»
В Самаре отремонтируют спортзал школы, где ученик пострадал из-за ветхого пола
Абитуриенты Самарской области могут отправить документы в вузы почтой
СГЭУ вступил в Консорциум образовательных организаций в статусе опорного центра по направлениям цифровой экономики
Вандалы, осквернившие памятник воинам-интернационалистам в Самаре, попали на камеры
Стало известно, где и как заболели коронавирусом еще 42 человека в Самарской области 24 июля