«Для нас это катастрофа»: в Самаре просят открыть аттракционы в парках

27 Июль 2020 2020-07-27T13:45:52+03:00

Владельцы таких аттракционов не понимают, почему они все еще под опалой, в то время как на набережной и на пляжах толпы народа

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В Самаре владельцы парковых аттракционов написали открытое письмо губернатору региона Дмитрию Азарову. Они все еще не могут работать из-за коронавирусных запретов и считают это максимально несправедливым. На той же набережной работают все детские площадки, дети катаются на качелях, на горках буквально толпами. На пляже в жаркую погоду не пройти. Так почему же аттракционы в опале, задаются вопросом руководители парка «Три медведя», аттракционы которого располагаются в парке им. Гагарина.

- Сегодня работа аттракционов разрешена в Сочи, Москве, Перми и так далее. Площадка аттракцион-кафе «Три медведя» расположена на открытом воздухе, на территории соблюдаются все меры безопасности: организованы места обработки всех контактных поверхностей, масочный режим, обозначена социальная дистанция на объектах инфраструктуры, - пишут они в своем письме.

Владельцы парка объясняют, что также могут контролировать максимальное количество посетителей. И напоминают: ситуация катастрофическая, лето кончается, а работать зимой парк не может. При благоприятных погодных условиях парку и так осталось до конца сезона около 45 дней.

Жители поддержали руководство парка и просят разрешить хоть под конец лета насладиться аттракционами: скоростью и весельем.

Стоит отметить, что с открытыми письмами к губернатору уже обращались рестораторы и представители фитнес-центров. Решения об открытии этих заведений принимались именно так, после того как стало понятно, насколько большому числу людей это нужно. Затем с Роспотребнадзором решался вопрос, на какие меры предосторожности здесь готовы, чтобы не допустить всплеск коронавируса. Также в комментариях отметились представители кинотеатров, которые тоже не понимают, почему до сих пор именно их считают самыми опасными, хотя в зале очень легко обеспечить дистанцию.

ИСТОЧНИК KP.RU