Стало известно, как и где заболели коронавирусом 37 человек в Самарской области 27 июля

27 Июль 2020 2020-07-27T13:59:39+03:00

Ситуация с коронавирусом становится все легче. И в этом есть заслуга и профилактики Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Появилась статистика, объясняющая, как и где заболели коронавирусом 37 человек в Самарской области 27 июля 2020 года

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Появилась точная информация, где и как заболели коронавирусом в Самарской области еще 37 человек. По-прежнему больше всего пациентов в Самаре - 18 человек, почти половина. Три человека заболели в Новокуйбышевске, где казалось бы уже справились с ростом числа коронавирусных больных. По три новых пациента нашли в Исаклинском и Похвистневском районах - среди тех, кто уже болел пневомнией и ОРВИ.

Два человека заболели в Тольятти, по одному - в Кинеле и Сызрани, Чапаевске, Елховском, Кинель-Черкасском, Кошкинском, Ставропольском и Хворостянском районах. Подробности на интерактивной карте.

Интересно, что контактных пациентов становится все меньше. В этот раз их всего три: двое заболели после общения с носителем коронавируса в Самаре и один в Кошкинском районе. Подавляющее большинство пациентов - те, кто уже лежали в больнице или лечились амбулаторно и узнали свой COVID-статус. В этот раз ни у кого не нашли коронавирус на профосмотрах, зато один человек заболел после того, как вернулся из Оренбургской области.

Всего в Самарской области с начала пандемии зафиксировали 6697 случаев заражения коронавирусом. 4461 человек выздоровели, умер один мужчина за сутки - ему было 80 лет, он страдал онкологией. Всего умерли 81 человек. Сейчас под медицинским наблюдением остаются 315 человек с неподтвержденным диагнозом.

В Роспотребнадзоре объяснили, почему в Самарской области выросла заболеваемость коронавирусом и снизит ли ее аномальная жара 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU