Опубликовано видео с места взрыва гранаты, которую самарец бросил в полицейских

28 Июль 2020 2020-07-28T12:33:09+03:00

На стенах подъезда в Самаре остались следы после взрыва гранаты / Фото: СУ СК по Самарской области

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Следователи опубликовали видео с места взрыва гранаты в Самаре. Напомним, ЧП произошло вечером в понедельник, 27 июля, в подъезде дома на улице Буянова. Там 58-летний мужчина пришел пьяным к жене, поссорился с ней и начал избивать. Услышавшие шум соседи вызвали полицейских. Разборки закончились взрывом. Пострадали женщина и один из стражей порядка.

- В тот момент, когда полицейские стали заходить в квартиру, подозреваемый бросил гранату, которая взорвалась. Один из сотрудников полиции закрыл собой женщину. Правоохранители обезвредили подозреваемого, который уже держал в руках второй предмет, похожий на гранату, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

В дальнейшем выяснилось, что это была готовая к применению боевая граната Ф-1. Ее обезвредили прибывшие на место сотрудники Росгвардии. В ходе допроса самарец заявил, что не собирался травмировать потерпевших. На мужчину завели уголовное дело по статьям «Покушение на убийство», «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов» и «Незаконные приобретение и хранение взрывных устройств». Ведется следствие.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/793028" frameborder="0"></iframe> Видео с места взрыва гранаты, которую самарец кинул в полицейского.

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ИСТОЧНИК KP.RU