Опубликовано видео с места взрыва гранаты, которую самарец бросил в полицейских
Следователи опубликовали видео с места взрыва гранаты в Самаре. Напомним, ЧП произошло вечером в понедельник, 27 июля, в подъезде дома на улице Буянова. Там 58-летний мужчина пришел пьяным к жене, поссорился с ней и начал избивать. Услышавшие шум соседи вызвали полицейских. Разборки закончились взрывом. Пострадали женщина и один из стражей порядка.
- В тот момент, когда полицейские стали заходить в квартиру, подозреваемый бросил гранату, которая взорвалась. Один из сотрудников полиции закрыл собой женщину. Правоохранители обезвредили подозреваемого, который уже держал в руках второй предмет, похожий на гранату, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.
В дальнейшем выяснилось, что это была готовая к применению боевая граната Ф-1. Ее обезвредили прибывшие на место сотрудники Росгвардии. В ходе допроса самарец заявил, что не собирался травмировать потерпевших. На мужчину завели уголовное дело по статьям «Покушение на убийство», «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов» и «Незаконные приобретение и хранение взрывных устройств». Ведется следствие.
Видео с места взрыва гранаты, которую самарец кинул в полицейского.
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ИСТОЧНИК KP.RU