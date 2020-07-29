Судьбу "Крыльев" в ФНЛ решат 4 августа

29 Июль 2020 2020-07-29T11:10:21+03:00

Глава региона наметил на эту дату расширенное совещание, на котором выслушают и руководство, и общественность

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В Самаре пройдет расширенное совещание с участием общественников, на котором будут решать, что же делать с "Крыльями", свалившимися в ФНЛ и какой должна быть дальнейшая судьба команды. Об этом рассказал глава региона Дмитрий Азаров, который отвечал на вопрос одного из самарских тренеров.

Губернатор отметил, что сейчас есть, конечно, и более важные вопросы - например ремонт дорог, они требуют внимания руководителя. Но и с клубом нужно определиться. Свой первый матч "Крылья" проведут с калининградской "Балтикой" уже 2 августа. Тренировать команду пригласили Игоря Осинькина из Чертаново, он привез с собой половину подмосковной команды, но отметил, что сейчас играть в Самаре не с кем - команды нет.

- Конечно, должны быть какие-то решения. Сейчас клуб не справился с обязательствами, будем решать что делать. Я уверен, что у команды должен быть костяк из местных футболистов, которые не будут уезжать, как только что-то не получилось, - отметил губернатор.

Напомним, что "Крылья" опустились в ФНЛ, заняв 15 место в турнирной таблице. Вместо них в высшую лигу пришли "Химки". Сейчас команде предстоит побороться за возвращение в первый дивизион.

А что бы вы предложили сделать с "Крыльями Советов"? Обсудим в комментариях.

ИСТОЧНИК KP.RU