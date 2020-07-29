2020-07-29T11:10:21+03:00
Общество

Судьбу "Крыльев" в ФНЛ решат 4 августа

Глава региона наметил на эту дату расширенное совещание, на котором выслушают и руководство, и общественность
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
Поделиться:
Комментарии: comments1
Судьбу "Крыльев" будут решать четвертого августаСудьбу "Крыльев" будут решать четвертого августа
Изменить размер текста:

В Самаре пройдет расширенное совещание с участием общественников, на котором будут решать, что же делать с "Крыльями", свалившимися в ФНЛ и какой должна быть дальнейшая судьба команды. Об этом рассказал глава региона Дмитрий Азаров, который отвечал на вопрос одного из самарских тренеров.

Губернатор отметил, что сейчас есть, конечно, и более важные вопросы - например ремонт дорог, они требуют внимания руководителя. Но и с клубом нужно определиться. Свой первый матч "Крылья" проведут с калининградской "Балтикой" уже 2 августа. Тренировать команду пригласили Игоря Осинькина из Чертаново, он привез с собой половину подмосковной команды, но отметил, что сейчас играть в Самаре не с кем - команды нет.

- Конечно, должны быть какие-то решения. Сейчас клуб не справился с обязательствами, будем решать что делать. Я уверен, что у команды должен быть костяк из местных футболистов, которые не будут уезжать, как только что-то не получилось, - отметил губернатор.

Напомним, что "Крылья" опустились в ФНЛ, заняв 15 место в турнирной таблице. Вместо них в высшую лигу пришли "Химки". Сейчас команде предстоит побороться за возвращение в первый дивизион.

А что бы вы предложили сделать с "Крыльями Советов"? Обсудим в комментариях.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Победитель регионального этапа конкурса «Молодой предприниматель» получит 3 месяца рекламы на видеоэкранах
В «Кошелев-Парке» появился современный сквер с фитнес-площадкой и эмоджи-парком
«Самара» объявила о расставании с четырьмя баскетболистами
Судьбу "Крыльев" в ФНЛ решат 4 августа
Четыре смерти и 32 заболевших: новая статистика коронавируса в Самарской области на 29 июля
В Самаре лихач сбил пешеходов, спешащих на трамвай
На Красноглинском шоссе мотоциклист протаранил "Ладу" и попал в больницу
«Самарская Лука» вышла в финал конкурса по развитию экотуризма
«Только не ешьте их»: в квартиры тольяттинцев залетают летучие мыши
Билайн Бизнес сделал «Анализ аудитории» бесплатным
Названы самые любимые у автомобилистов Самарской области цвета
В Самаре тушили заброшку в Советском районе
Самарский Роснефть-класс: каждый третий – «золотой» выпускник
Новый тренер о «Крыльях Советов»: «Как команда мы не существуем»
В Самаре двое полицейских пострадали от брошенной в судью гранаты
В Ставропольском районе пожарные потушили пламя в Узюковском лесничестве
В Самарской области сняты новые коронавирусные ограничения
Дмитрий Азаров проверил, как ликвидируют «бутылочное горлышко» у Кировского моста
На половине пляжей в Самарской области обнаружили больше микробов, чем положено
В Ставропольском районе горит Узюковское лесничество