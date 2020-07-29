В Самаре суд отказался объяснить, как отобрать ребенка у родного отца

29 Июль 2020 2020-07-29T13:24:11+03:00

Девочка давно живет с папой и переезжать к маме пока отказывается Фото: Предоставлено "Комсомолке"

По решению суда девочка должна жить с мамой, но отобрать ее у отца пока не могут ни приставы, ни органы опеки

Изменить размер текста: A A

Судебные приставы, адвокаты и родители 4-летней Жени (имя ребенка изменено. Прим. автора) в шоке: по решению суда девочка должна жить с мамой, но каждый раз впадает в истерику, когда ее пытаются передать ей. Вот уже на протяжении нескольких месяцев, после того как решение суда вступило в законную силу, его пытаются исполнить. Но это невозможно без ущерба для самого ребенка.

Напомним, мама Юля и папа Илья ребенка не могут поделить уже несколько лет. Девушка обвиняет бывшего возлюбленного в том, что он их бросил и жизнью ребенка не интересовался, пока что-то в его голове вдруг не поменялось. А мужчина говорит, что бывшая чуть ли не голодом дочь морила и плохо о ней заботилась - мол, поэтому и забрал к себе Женю весной прошлого года.

Юля таким поворотом дел осталась не слишком довольна, подала в суд и добилась того, что место жительства малышки определили с ней. Вот только пока длились судебные тяжбы, девочка с мамой почти не виделась, и когда на пороге появилась Юля в сопровождении судебных приставов и органов опеки, у Жени началась настоящая истерика.

С тех пор прошло несколько месяцев, и ситуация за это время лишь усугубилась. Судебные приставы обратились в суд с просьбой объяснить им, как отдать маленького ребенка к матери, если сам ребенок этого не хочет. Как рассказали корреспонденту «КП-Самара» родители малышки, вчера Самарский областной суд отказался давать какие-либо разъяснения по этому поводу - мол, исполните решение суда, и все тут.

В ближайшее время семью ожидает еще одно судебное разбирательство: представитель отца малышки, адвокат Ирина Доценко, обратилась в суд с ходатайством прекратить исполнительное производство, потому что его невозможно исполнить. Какое решение примет суд по этому поводу, пока остается только гадать.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Самарской области девочка отказывается идти к маме, с которой должна жить по решению суда

Женщина уверена, что во всем виноват отец, который настраивает малышку против нее (подробности)

Оставьте ребенка в покое: в Самаре папа продолжает борьбу за дочку, которую «присудили» маме

Девочка больше года живет с отцом и отказывается переезжать к маме, с которой должна жить по решению суда (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU