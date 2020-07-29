2020-07-29T15:11:00+03:00
Спорт

"Подвели болельщиков": Дмитрий Азаров намерен поменять руководство "Крыльев"

Губернатор отметил, что все решат на совещании 4 августа
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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Команда готовится к новому сезону. Каким он будет?Команда готовится к новому сезону. Каким он будет?Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Губернатор Дмитрий Азаров высказался по поводу "Крыльев Советов", покинувших РПЛ и готовящихся к первому матчу в ФНЛ. Он отметил, что команда подвела болельщиков. И у ошибки есть имена.

- Нам нужны и в руководстве команды изменения. Нам нужно и руководство клуба менять. Какие задачи ставили? 10 место. Руководство клуба не справилось с задачами, которые перед ними ставились, со своими обязательствами перед болельщиками, значит, нужно их освобождать. 4 августа проведу совещание и будем решать вместе, что с клубом делать дальше, - рассказал Дмитрий Азаров, отвечая на вопрос тренера детской футбольной команды из Самары.

Он также отметил, что видит главную цель - сделать команду, состоящую из местных воспитанников. Костяк клуба - 5-6 игроков - должны быть неимзенными. Сейчас подготовкой такой команды займется бывший наставник Чертаново Игорь Осинькин. 4 августа станет известно, какие задачи перед ним ставят и что для этого будут делать.

Губернатор подчеркнул, что финансирование команды сократится и деньги направят на решение социальных проблем.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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