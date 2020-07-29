В Тольятти приюту для животных «Добрый дом» разрешили остаться на прежнем месте

29 Июль 2020 2020-07-29T15:53:14+03:00

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В Тольятти нашли решение проблемы приюта для кошек и собак «Добрый дом», который находится на Лесопарковом шоссе. Недавно стало известно, что он оказался под угрозой закрытия — собственника недостроенного здания, где обитают животные, исключили из реестра юрлиц, поэтому все договора аренду, на оплату электричества и воды признали недействительными.

В итоге зооволонтеры обратились за помощью к властям. Глава Тольятти Сергей Анташев поручил сотрудникам городской администрации решить вопрос так, чтобы приют, где содержатся более 200 животных, смог продолжить свое существование.

- Во вторник, 28 июля, в администрацию Тольятти поступило заявление, на основании которого земельный участок на Лесопарковом шоссе, где расположен приют, будет предоставлен благотворительной организации под использование сроком на пять лет, - рассказали в пресс-службе мэрии автограда.

Также сейчас БФ «Добрый дом» рассматривает еще три земельных участка, где можно было бы разместить приют для животных. Их волонтерам предложили в качестве альтернативы тому решению, что нашли чиновники.

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ИСТОЧНИК KP.RU