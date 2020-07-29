В Самаре отменили приговор по "картельному" делу Сергею Шатило

29 Июль 2020 2020-07-29T16:29:34+03:00

Его и заместителя министра здравоохранения освободят из-под стражи а их дело рассмотрят снова, но новым составом суда

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В Самаре из-под стражи освободят бизнесмена Сергя Шатило, инвестора "Клиники Сердца" и экс-заместителя министра здравоохранения региона Альберта Навасардяна. Самарский областной суд отменил приговор, который ранее вынес им районный суд.

Теперь дело должны рассмотреть заново. Для этого на уровне суда первой инстанции соберется новый состав судей. Об этом сообщает Территория. Самара.

КП-Самара уже писала об этом деле. Прецедентный приговор за картельный сговор бизнесмену и экс-чиновнику вынесли 1 августа 2019 года. На скамье подсудимых было семь человек, реальные сроки получили только двое. Адвокаты высказывали мнение, что это связано с профессиональной деятельностью Сергея Шатило. А здесь мы подробнее рассказываем, как был устроен картель и за что судили фигурантов громкого дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU