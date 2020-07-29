2020-07-29T16:29:34+03:00
Общество

В Самаре отменили приговор по "картельному" делу Сергею Шатило

Его и заместителя министра здравоохранения освободят из-под стражи а их дело рассмотрят снова, но новым составом суда
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
Поделиться:
Комментарии: comments1
Областной суд решение районных коллег отменилОбластной суд решение районных коллег отменилФото: Олег НЕЧАЕВ
Изменить размер текста:

В Самаре из-под стражи освободят бизнесмена Сергя Шатило, инвестора "Клиники Сердца" и экс-заместителя министра здравоохранения региона Альберта Навасардяна. Самарский областной суд отменил приговор, который ранее вынес им районный суд.

Теперь дело должны рассмотреть заново. Для этого на уровне суда первой инстанции соберется новый состав судей. Об этом сообщает Территория. Самара.

КП-Самара уже писала об этом деле. Прецедентный приговор за картельный сговор бизнесмену и экс-чиновнику вынесли 1 августа 2019 года. На скамье подсудимых было семь человек, реальные сроки получили только двое. Адвокаты высказывали мнение, что это связано с профессиональной деятельностью Сергея Шатило. А здесь мы подробнее рассказываем, как был устроен картель и за что судили фигурантов громкого дела.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Условия игры меняются? За картельный сговор впервые в России в колонию отправили высокопоставленного чиновника

Суд дал реальные сроки фигурантам "дела Шатило" о сговоре на торгах на ремонт дорогой медицинской техники в интересах минздрава - самому бизнесмену и экс-министру здравоохранения (подробности)

Халат, кофе, ФСБ: как был устроен картель, из-за которого сел самарский экс-замминистра здравоохранения

Сразу после того, как Шатило и Навасардян предложили конкуренту СМТ «договориться», тот отправился в ФСБ (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Желтый уровень опасности объявили в Самарской области до конца июля
В Самаре набирают участников конкурса "Молодой предприниматель России"
В мэрии Самары рассказали, когда озеро в парке Металлургов полностью восстановится
В Самаре владельцы 52 коттеджей на 9-ой просеке незаконно пользовались водой
В Самаре отменили приговор по "картельному" делу Сергею Шатило
Дата начала учебного года - 2020 в Самаре озвучена в правительстве
В эфире радио «КП» расскажут об истории появления и развитии железной дороги в Самаре
В Тольятти приюту для животных «Добрый дом» разрешили остаться на прежнем месте
Самарцы смогут платить за проезд на речных судах транспортной картой
В Самарской области подростков научат основам бизнеса
"Подвели болельщиков": Дмитрий Азаров намерен поменять руководство "Крыльев"
ВТБ в Самаре выдал более 680 млн рублей ипотеки под 6,5%
Самарская таможня не дала контрабандистам вывезти из страны древесину почти на 2 млн рублей
В Самаре с 1 августа до «Меги» будет ходить еще один автобус
В квартире жилого дома в Самаре нашли труп убитой женщины
Жителя Самарской области отправили на год и 9 месяцев в колонию за оскорбление полицейских
ВТБ узнал, сколько россиян планируют провести свой отпуск за границей
В «Крылья Советов» перешли пять игроков «Чертаново» и вернулся Сергей Божин
В Самаре суд отказался объяснить, как отобрать ребенка у родного отца
Во дворы к самарцам приедет экомобиль для сбора вещей на переработку
ВТБ и Burger King запустили оплату по QR-кодам через СБП
Новейшее оборудование от СВГК получила старейшая ГРЭС
В Самарской области мать арестовали на двое суток за то, что она ударила свою дочь
Тольятти в лидерах: стало известно, где заболели COVID еще 32 человека 29 июля
В Самарской области до конца года построят 6 площадок комплекса ГТО и новый ФОК
Дума Октябрьска отказалась увольнять мэра города
В Самаре коронавирус убил трех женщин и одного мужчину за сутки. Это рекорд