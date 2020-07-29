2020-07-29T23:59:08+03:00
Общество

Водитель врезавшегося в столб автобуса №41 в Самаре сядет на 8 месяцев

Из-за ДТП в больнице оказались пассажиры, у 63-летней женщины тяжелая травма
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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Автобус врезался в столбАвтобус врезался в столб
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В Самаре суд вынес приговор по делу водителя 41 автобуса, который в октябре прошлого года попал в нашумевшую аварию на Стара-Загоре. Как выяснили следователи, водитель опустил небрежность в управлении автобусом, он наехал на бордюрный камень и дальше выехал на газон, врезавшись в световой столб.

В момент аварии в салоне были пассажиры. Пострадали семь человек. Она женщина оказалась в больнице с тяжелыми травмами.

Сначала водитель говорил, что ему помешала выскочившая наперерез машина, но потом выяснилось: другого авто не было. Разбирательства продолжались больше полугода. Водитель признал свою вину, раскаялся, сейчас суд вынес приговор. Подсудимому назначили наказание в виде лишения свободы на восемь месяцев. Пока приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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