2020-07-30T09:59:30+03:00
Спорт

«СЭ»: Дмитрий Комбаров и Евгений Фролов останутся в «Крыльях Советов»

Издание сообщает, что лидеры не уедут из Самары после вылета команды в ФНЛ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Евгений Фролов продолжит выступать за «КС» в ФНЛ.Евгений Фролов продолжит выступать за «КС» в ФНЛ.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Защитник и вратарь «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров и Евгений Фролов не покинут команду в летнее трансферное окно. Они продолжат выступать за самарцев в Футбольной национальной лиге, уверяет «Спорт-Экспресс». Также издание сообщает, что Александр Гацкан продолжит играть за «КС», ранее волжане уже сообщили, что 36-летний полузащитник вернулся в команду.

Напомним, «Крылья Советов» начнут сезон в ФНЛ 2 августа матчем против «Балтики». Это будет дебют на тренерском мостике самарцев Игоря Осинькина, который сменил этим летом «Чертаново» на «КС». С собой специалист взял пять футболистов, также в «Крылья» вернулся защитник Сергей Божин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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